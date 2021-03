23 mar 2021 19:00

NON DITE A FONTANA CHE TONY DALLARA A 84 ANNI IN LOMBARDIA HA DOVUTO AFFITTARE A SUE SPESE UN’AMBULANZA PER ANDARE A VACCINARSI - "FA RABBIA, NON SI FA COSI'. IL RICHIAMO DOVRÒ FARLO IL 2 APRILE, MA DOVRÒ PRENDERE ANCORA L'AMBULANZA A MIE SPESE. CI SONO TANTI CHE FANNO I FURBI MENTRE IO CHE SONO ONESTO MI DOVRÒ PAGARE DI NUOVO TUTTO DA SOLO. NON È QUESTA LA MANIERA DI AGIRE..."