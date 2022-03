RACCONTACENE UN’ALTRA, ILARY! - LA BLASI SI FA OSPITARE DALL’AMICHETTA SILVIA TOFFANIN A “VERISSIMO” PER ROMPERE IL SILENZIO SULLA CRISI CON TOTTI E DARE LA SUA VERSIONE MEJO DI UN FILM FANTASY: “È STATO UN ACCANIMENTO MEDIATICO. NOI NON DOBBIAMO DARE SPIEGAZIONI A NESSUNO. I QUOTIDIANI CHE HANNO DATO LA NOTIZIA PER CERTA HANNO FATTO UNA FIGURA DI MERDA. LUCA MARINELLI? NON LO CONOSCO. NOEMI BOCCHI NEANCHE. FRANCESCO FORSE L'HA INCONTRATA A UN CENTRO SPORTIVO. QUELLA FOTO SCATTATA ALLO STADIO MI HA DATO UNA CERTEZZA, CHE CI FOSSE UN'ORGANIZZAZIONE DI QUALCUNO…” - VIDEO

https://m.dagospia.com/raccontacene-un-altra-ilary-la-blasi-si-fa-ospitare-dall-amichetta-silvia-toffanin-per-dire-303669

CHI C'ERA IN TRIBUNA AL DERBY

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Roberto Maida per www.corrieredellosport.it

Lo sguardo vispo di chi la sa lunga. Le labbra serrate tendenti al sorriso enigmatico della Gioconda. Il saluto alla Sud che lo acclama. Francesco Totti, ormai presenza fissa in tribuna, ha celebrato il derby più bello della sua nuova vita in compagnia degli amici più cari e di Antonello Venditti, che da molto tempo non si faceva vedere all’Olimpico e si è commosso più volte quando dall’altoparlante uscivano le note delle sue canzoni.

E’ presto per dire se, o meglio quando Totti tornerà alla Roma con un ruolo dirigenziale. Ma è evidente che il suo rapporto con la proprietà, oltre che con Mourinho e Tiago Pinto, sia sereno e costruttivo. Un giorno, senza i riflettori addosso, le parti studieranno la formula dell’inevitabile rientro.

E a proposito: poco lontano da Totti, che ha applaudito soprattutto la punizione di Pellegrini, sedeva la famiglia Friedkin quasi al completo. Il presidente e il figlio sono spesso di casa allo stadio, perciò la loro partecipazione per il derby era prevedibile. Ma a molti non è sfuggita la presenza della signora Debra, archeologa appassionata di storia romana: è la moglie di Dan e la madre di Ryan. E’ stata un prezioso talismano per la Roma. Vedrete che tornerà in tribuna, magari per la prossima partita con la Lazio.

LA MOGLIE DI DAN FRIEDKIN DEBRA