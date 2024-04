13 apr 2024 19:30

NON ESSENDO RIUSCITO A FAR LAVORARE SUA MOGLIE IN QUALCHE PROGRAMMA DI PUNTA DELLA RAI, IL "GENIO INNOVATORE" AMADEUS CI PROVERÀ ORA ALLA “NOVE” – IL CONDUTTORE SI È DOVUTO ACCONTENTARE DI VEDERE LA SUA GIOVANNA CIVITILLO, EX BALLERINA DELL’EREDITA’, PROTAGONISTA SOLO DI QUALCHE OSPITATA COME “OPINIONISTA” (MA DE CHE?) E DI INDIMENTICABILI TELEPROMOZIONI SANREMESI. SE I “PIANI ALTI” DI VIALE MAZZINI (VECCHI E NUOVI) POTESSERO PARLARE, NE SAPREMMO DI PIÙ SUI VERI RETROSCENA (A PARTE LA BARCATA DI SOLDI) CHE HANNO PORTATO ALL’ADDIO ALLA RAI DI "AMA" – PS: NATURALMENTE, SILENZIO DI TOMBA SULLA “MARCHETTA” SOCIAL CON LA FERRAGNI COSTATA ALL’AZIENDA UNA MULTA SALATA DI 150MILA EURO...