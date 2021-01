25 gen 2021 09:17

DAI, NON FARE LA SCENA – KEIRA KNIGHTLEY HA DECISO: SI RIFIUTERÀ DI RECITARE IN SCENE DI NUDO O DI SESSO, MA SOLO NEI FILM DIRETTI DA UOMINI – LO HA ANNUNCIATO LEI STESSA IN UN’INTERVISTA: “MI SENTO MOLTO A DISAGIO ORA QUANDO CERCO DI EVITARE LO SGUARDO MASCHILE. NON VOGLIO CHE CI SIANO QUELLE ORRIBILI SCENE DI SESSO IN CUI SEI TUTTO UNTO E TUTTI GRUGNISCONO. DETTO QUESTO, CI SONO MOMENTI IN CUI CAPISCO CHE UNA SCENA DI SESSO SAREBBE…”