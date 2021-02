17 feb 2021 18:59

NON FATE SENTIRE A TRAVAGLIO COSA HA DETTO PETER GOMEZ: “DRAGHI È UNA VITTORIA PER L’ITALIA” - IL DIRETTORE DEL FATTOQUOTIDIANO.IT: “ALLA FINE CI SARANNO PIÙ ASTENUTI CHE VOTI CONTRARI NELLA FIDUCIA. MA SARANNO MOLTO POCHI…” – “UN GOVERNO NON SI GIUDICA DAL DISCORSO. PERCHÉ SE IO DOVESSI GIUDICARE DAL DISCORSO DELLA FIDUCIA, DIREI CHE IL 95% DEI GOVERNI PRECEDENTI AVEVANO DEGLI OTTIMI PROPOSITI E DELLE OTTIME IDEE” – “RENZI NON PARLA IN SENATO? NON SA COSA DIRE…”