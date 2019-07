NON FATE VEDERE A BRADLEY COOPER LE FOTO DELL’EX FIDANZATA IRINA SHAYK SU VOGUE SPAGNA! – LA BOMBASTICA MODELLA È PROTAGONISTA DI UNO SHOOTING SUPER SENSUALE IN SALSA LESBO SADOMASO INSIEME ALLA COLLEGA ADRIANA LIMA. ALTRO CHE LADY GAGA! – LE DUE INDOSSANO ABITI BONDAGE, SI TOCCANO E… – VIDEO E FOTOGALLERY

irina shayk e adriana lima lesbo sadomaso per vogue spagna 5

Super sensuale, in salsa lesbo-sadomaso, Irina Shayk è di una bellezza disarmante in questo servizio fotografico pubblicato su Vogue Spagna insieme alla collega Adriana Lima. Dopo la rottura con Bradley Cooper, l'attore con il quale ha avuto una bambina e che l'avrebbe lasciata per amore di Lady Gaga, Irina sembra quindi vendicarsi con queste immagini ad altissimo tasso erotico. Eccola quindi mentre posa con la Lima indossando abiti bondage firmati Versace. Gli scatti sono stati realizzati da Luigi and Iango.

