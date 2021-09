NON GIOCO PIÙ, ME NE VADO – KATIA RICCIARELLI RIMANE SEMPRE UNA PRIMA DONNA: SENTE DI ESSERE STATA ESCLUSA DA UN GIOCO NELLA CASA DEL “GRANDE FRATELLO VIP” E SBROCCA CON I CONQUILINI - “QUESTO GIOCO IDIOTA HA SCATENATO TUTTO. MA PERCHÉ NESSUNO SI È PRESO LA BRIGA DI SPIEGARMELO? MI AVETE TRASCURATA, E' GRAVE. DOVETE IMPARARE L’EDUCAZIONE…” - VIDEO

VIDEO: KATìIA RICCIARELLI SI ARRABBIA CON I CONQUILINI DELLA CASA DEL "GF VIP"

Francesco Fredella per "www.liberoquotidiano.it"

katia ricciarelli sbrocca con i conquilini 9

“Io trascurata, è grave!”: parola di Katia Ricciarelli, che adesso al Grande Fratello Vip - il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini - non fa sconti a nessuno e parla senza freni. Nella casa si gioca a Lupus in fabula, ma nessuno spiega le regola alla soprano. Che sbotta: “Questo gioco idiota ha scatenato tutto. Ma perché nessuno si è preso la briga di spiegarmelo? Io me ne sono andata via perché mi sono sentita trascurata…”

katia ricciarelli sbrocca con i conquilini 8

La casa, pian piano, sembra trasformarsi una polveriera: tutti contro tutti? Pare di sì. Katia Ricciarelli va su tutte le furie e rimarca: “Siete stati dei grandi maleducati…”. Nella casa i vipponi cercano di calmare la sua ira, ma è un fiume in piena. “Quello che è successo è molto grave. Perché? Perché sì. Mi sono sentita come una cretina, non avete cercato di coinvolgere tutti.

katia ricciarelli sbrocca con i conquilini 6

Non credo proprio di aver sbagliato io”, continua la soprano. “Questa discussione passerà venerdì e io dirò tutto… Dovete imparare l’educazione”: un avvertimento che potrebbe rappresentare la prima vera spaccatura clamorosa nel corso del Gf vip. Nemmeno Carmen Russo riesce a calmare Katia. “Ma vai, vai, lasciami stare…”, dice. “Nessuno di voi ha detto ‘perché non includiamo anche Katia Ricciarelli e le spieghiamo le regole?‘. Guardate che non ho torto…”

