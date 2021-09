18 set 2021 15:48

NON È IL GRANDE FRATELLO, È LA SAGRA DELLA ZINNA! – SOPHIE CODEGONI, EX TRONISTA AVVISTATA A CASA DI “FURBIZIO” CORONA, ENTRA NELLA CASA E MOSTRA SUBITO IL MEGLIO DI SÉ: DOPO ESSERSI AGGIUSTATA LA CAMICETTA IN MODO STRATEGICO SI ABBASSA E SGUAINA UNA BELLA TETTA RIFATTA IN FACCIA A MANUEL BORTUZZO – PER GLI AMANTI DELLA ZINNA C’ERA SOLO L’IMBARAZZO DELLA SCELTA: DALLA ESPLOSIVA FRANCESCA CIPRIANI AL GENEROSO… - VIDEO