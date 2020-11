28 nov 2020 16:17

NON È MAI TROPPO TARDONI: PARTE BENE ''THE VOICE SENIOR'' (19,8%) E STACCA IL RITORNO DI AMBRA E PASOTTI (11,2%) - GIACOBBO (6,2%), MALE ''TITOLO V'' (2,3%), NUZZI (6,8%), ''ZORO'' (5,3%) - SUPER CROZZA (6,8%) - BENE 'BAKE OFF' (3,8%) E IRIS (3%) - MORENO (3,8%), CUCCIARI (5,5%), PALOMBA (4,9-4,8%), GRUBER (7,6%), AMADEUS PARI CON 'STRISCIA' (17,9%) - E.DANIELE (15,8-13,3%), CLERICI (13,4%), 'FORUM' (16,6%) - BORTONE (11,6%), MATANO (15,6%), D'URSO (14,1-13,7%) - COSTANZO IN REPLICA CON MARADONA (8,4%), GOMEZ IN CONFESSIONE (2,9%)