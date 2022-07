5 lug 2022 16:46

NON E’ “GOSSIP”, E’ INFORMAZIONE - FRANCESCO MERLO RISPONDE A MICHELE SERRA, INSOFFERENTE PER LO SPAZIO DATO DAI GIORNALI AL MATRIMONIO TURCI-PASCALE: “NELL'ITALIA CHE SFASCIA PIÙ MATRIMONI DI QUANTI NE FA, QUASI SEMPRE GLI OMOSESSUALI, CON QUESTA VOGLIA DI SPOSARSI "ALLA GRANDE", RILANCIANO LA FAMIGLIA, NE ACCETTANO IL CODICE ALTO CHE NON PUÒ ESSERE RIDOTTO DA NESSUNO, NEPPURE DAL PAPA, AL MODO IN CUI IN CAMERA DA LETTO SI UNISCONO DUE CORPI. INSOMMA, QUI LA PUBBLICITÀ È LA FORZA CHE CERCA DI RISARCIRE IL DIRITTO NEGATO, ALTRO CHE GOSSIP...”