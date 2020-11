NON E’ MAI TROPPO ISOARDI: "SONO INNAMORATA DI LUI E SUA MOGLIE SA TUTTO". CLAMOROSA RIVELAZIONE DELLA EX DI SALVINI DALLA BORTONE – DI CHI SI TRATTA? DI RAIMONDO TODARO, INSEGNANTE DI BALLO A BALLANDO? LUI, A QUANTO PARE, È SINGLE DOPO LA FINE DEL SUO MATRIMONIO CON FRANCESCA TOCCA (INSEGNANTE DI BALLO AD AMICI)…

Francesco Fredella per liberoquotidiano.it

isoardi todaro

Adesso sembra essere arrivati ad un punto di svolta. Elisa Isoardi è innamorata. Lei stessa lo rivela da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, lasciando tutti senza fiato visto che da tempo si parla di un presunto flirt con Raimondo Todaro (il suo insegnante di ballo a Ballando con le stelle). La Isoardi dice: "Sono innamorata di lui e anche la moglie lo sa, dunque siamo a posto". Si tratta davvero di Todaro? Lui, a quanto pare, è single dopo la fine del suo matrimonio con Francesca Tocca (insegnante di ballo ad Amici).

isoardi todaro

Ora la Isoardi, ex di Matteo Salvini, si gode il successo della finalissima. Il ripescaggio l’ha salvata riportandola in pista con il suo maestro di ballo. Per loro non è stato affatto facile: prima l’infortunio di Elisa poi l’operazione chirurgica a cui si è sottoposto Todaro. Adesso, potrebbe arrivare il colpo di scena: il lieto fine.

