Giulia Mattioli per www.repubblica.it

Timothée Chalamet è il volto del numero di ottobre di British Vogue: è la prima volta che la rivista sceglie un uomo come protagonista assoluto della cover. Nei 106 anni di pubblicazione, i pochi uomini investiti di questo onore lo avevano sempre condiviso con una donna: “Vogue è uno spazio che celebra le donne”, scrive Edward Enninful nell’editoriale che accompagna il servizio. In questo momento storico, gli uomini non hanno certo bisogno di più spazi, spiega il direttore del magazine, “Tuttavia c’è qualcosa che mi sembra nel migliore dei casi old-fashion, nel peggiore rétro, nel suddividere i generi in scatole così chiuse…La moda oggi è espressione di sé, è politica, è gioco, riguarda cosa ci fa stare bene”.

Dopo attente riflessioni, prosegue Enninful, si è deciso di osare, ma per farlo occorreva trovare la persona giusta, e chi meglio di Timothée Chalamet può incarnare il nuovo uomo?

L’attore 26enne sta vivendo un momento di gloria, ed è amato non solo per le sue doti sul grande schermo, ma per ciò che rappresenta. La voglia di rompere con gli schemi precostituiti, il desiderio di giocare con la moda e con lo stile, l’impossibilità di etichettarlo. “Timothée ispira donne e uomini…è amato da adolescenti e da nonne. È un uomo che va bene per tutti”, scrive Enninful. Incanala l’energia di James Dean e Leonardo DiCaprio a vent’anni, specifica il direttore, ma con un approccio che “smantella le vecchie nozioni di mascolinità”.

Nel servizio fotografico realizzato da Steven Meisel, l'attore, che ha spiegato di essersi divertito molto durante lo shooting, veste i panni di un personaggio giocoso ed energico.

Indossa inaspettati outfit in pelle che valicano con astuzia il confine tra abbigliamento maschile e femminile. Sfoggia capelli vaporosi, selvaggi, tinti di rosa. E non teme di mostrare sopracciglia “spettinate”, in una sorta di leggero monociglio che fino a poco tempo fa sarebbe stato considerato un’imperfezione.

Timothée Chalamet sta rivoluzionando lo stile maschile, e lo sta facendo in modo autentico, attento ad evitare (perlomeno ad oggi) di diventare un prodotto hollywoodiano la cui aura viene costruita a tavolino. Come dice Enninful, tutti e tutte lo amano, e se c’è un uomo che merita la copertina del mensile femminile più celebre è davvero lui.

