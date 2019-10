NON C’È RITORNO DAL PORNO - L’EX ATTRICE HARD, VALENTINE DEMY, SI CONFESSA: “SOFFRO DI UNA FORTE DEPRESSIONE, SONO IN TERAPIA DA ANNI - HO AMATO FOLLEMENTE UNA DONNA PER 10 ANNI, MA ORA CI SIAMO LASCIATE PERCHÉ LA MIA VITA È TROPPO COMPLICATA; HO UNA SORELLA CON IL CANCRO, UN FRATELLO CHE HA AVUTO PROBLEMI CON LA LEGGE, LA MAMMA SENZA UNA GAMBA. HO FINITO I SOLDI E PER VIVERE MI SONO DOVUTA…” - LA VIDEO INTERVISTA CON ANDREA DIPRE'...

Comunicato stampa

Marisa Parra in arte Valentine Demy è un attrice ed attrice hard italiana nata a Pisa nel 1963. Tra i suoi film ricordiamo a cavallo tra gli anni 80’ e 90’ “Paprika” e “Snack Bar Budapest” per la regia di Tinto Brass, “Abbronzatissimi” al fianco di Jerry Calà, “io e Gilda” al fianco di Pamela Prati e “Intimo” al fianco di Eva Grimaldi. Nel mondo a luci rosse ha esordito in seguito, nel 1994.

“Soffro di una forte depressione, sono in terapia da anni, ma con la forza di volontà e con i medicinali in questo periodo sto un po’ meglio, anche se dalla depressione non si guarisce, va e viene, ti perseguita sempre”, l’ex musa di Tinto Brass prosegue “ho amato follemente una donna per 10 anni, ma ora ci siamo lasciate perché la mia vita è troppo complicata; ho una sorella con il cancro, un fratello che ha avuto problemi con la legge, la mamma senza una gamba, per fortuna ho i miei 5 nipoti (sono nonna) il più piccolo ha 8 mesi e il più grande 19, ho avuto mia figlia a soli 16 anni”

Conclude la confessione cosi “per tutte queste cose non posso più lavorare come attrice ed i soldi sono finiti, ho dovuto reinventarmi e fare la mistress in casa per vivere perché non mi posso muovere per ovvi motivi...sono stata il sogno proibito di più generazioni ma purtroppo ora è così, sogno una vita più serena e che tutto si sistemi, non chiedo altro!”

