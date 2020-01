Dagonews

“Vagina” Moric, con lauto compenso, è stata blindata da Barbara D’Urso a “Domenica Live”. Vuoi vedere che quel birichino di Luigi Mario Favoloso si paleserà in una delle prossime puntate di “Live - Non è la D’Urso?”. Ah, non saperlo...

luigi favoloso

1 - DANDOLO NEWS: LA SCOMPARSA DI LUIGI FAVOLOSO È L'ENNESIMA BUFALA PER FARSI QUALCHE OSPITATA TV? - LA MADRE ACCORATA (È QUELLA DELLA FOTO) È INTERVENUTA OGGI A ''POMERIGGIO 5'' DOVE SONO STATE RACCOLTE VARIE ''SEGNALAZIONI'' DEL GIOVANE LUIGI, CHE GIÀ TRE ANNI FA ''SPARÌ'' INSIEME ALL'ALLORA FIDANZATA NINA MORIC (IN REALTÀ ERANO IN UN RESORT IN MONTAGNA) CON LA POVERA GENITRICE CHE LO CERCAVA PER TUTTA LA PENISOLA. STAVOLTA SI TROVEREBBE A…

2 - CHI L’HA VISTO SI OCCUPA DELLA SPARIZIONE DI LUIGI MARIO FAVOLOSO. SCIARELLI: “SUA MADRE HA FATTO DENUNCIA MA NON HA VOLUTO PARLARE CON NOI”

Giuseppe Candela per https://www.ilfattoquotidiano.it/

luigi favoloso nina moric

La strana scomparsa di Luigi Mario Favoloso, avvenuta dodici giorni fa, approda a “Chi l’ha visto?“, programma autorevole nel suo genere in onda su Rai3: “Succede un po’ di tutto nel mondo delle scomparse, noi siamo abituati a sentire il presunto colpevole, il presunto assassino.

Ci ha colpito invece questo post di Nina Moric dove si parla di un presunto scomparso tramite il suo avvocato dove chiede di evitare associazioni al suo nome. Io non sono molto preparata ma Nina Moric è l’ex fidanzata di Luigi Favoloso che è un personaggio abbastanza noto”, esordisce così Federica Sciarelli. Un caso quello dell’ex concorrente del Grande Fratello finito in molte trasmissioni televisivi, con le richieste di aiuto della madre e i dubbi di chi sostiene che si tratterebbe di allontanamento volontario per ragioni amorose o, perfino, voglia di visibilità.

luigi favoloso nina moric

L’inviato Giuseppe Pizzo in collegamento da Torre del Greco, in provincia di Napoli, ha però confermato l’esistenza della denuncia fatta dalla mamma Loredana. Dando poi spazio all’amica Michela: “Aveva chiesto a mio marito il 23 e 24 dicembre di non dire a Nina che era qui a Napoli e che non lo avevamo visto e nemmeno sentito”.

A sorpresa la signora Loredana ha deciso di non parlare alle telecamere del programma di Rai3: “La mamma ha fatto denuncia perché quando uno si allontana i propri cari si preoccupano, è andata in alcune trasmissioni televisive. La nostra Marina Borrometi è andata a Saxa Rubra stava uscendo da un programma televisivo, le ha chiesto se voleva lanciare un appello ma lei ha detto di no.

luigi favoloso

E’ un suo diritto non avvalersi di un programma come il nostro che si occupa di scomparsi da sempre. Noi ci siamo messi a disposizione ma ci ha detto che preferiva non fare nessun appello con noi, ha detto che è stressata da tutta questa situazione. Io l’ho detto ai nostri telespettatori perché sono sincera e trasparente che non sono molto ferrata su questo mondo però c’è un mondo mediatico importante, c’è il Grande Fratello di mezzo lui era concorrente. ”

La donna è stata ospite a Storie Italiane, Mattino 5 e Pomeriggio 5 lanciando appelli al figlio e parlando di una litigata tra Favoloso e la Moric. Nel contenitore condotto da Federica Panicucci il paparazzo Maurizio Sorge ha rivelato alcuni dettagli inediti: “Io spero sia solo un gioco. Ho saputo da fonti vicine alla sua ex fidanzata che lui starebbe a casa di uno che affitta auto nell’hinterland milanese. Io so per certo che sta bene. Dal punto di vista umano mi sono rassicurato, il resto è solo gossip.”

moric favoloso

3 - LUIGI MARIO FAVOLOSO, PARLA UN AMICO DELLA MORIC: “HA FATTO UNA COSA MOLTO GRAVE CHE NON POSSO DIRE”. LA MADRE: “HO RICEVUTO UNA SUA MAIL”

Davide Turrini per https://www.ilfattoquotidiano.it/

Il mistero attorno alla strana scomparsa di Luigi Mario Favoloso si infittisce. Sul caso dell’ex fidanzato di Nina Moric, ed ex partecipante al Grande Fratello, di cui si sarebbero perse le tracce dal 29 dicembre 2019, si è tornato a parlare sia a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso, con una testimonianza choc ripresa in diretta, e a Mattino5 da Federica Panicucci con un’ulteriore specifica della madre di Favoloso. Intanto dalla D’Urso è apparso Nathan, un amico della Moric.

MORIC FAVOLOSO

“Mi sono allenato in palestra con Nina e mi ha raccontato di aver litigato con Luigi Mario Favoloso. Lui l’accusava di averlo tradito. Poi Luigi Mario avrebbe fatto una cosa molto grave che non posso dirti. A quel punto, Nina Moric lo avrebbe lasciato e lui avrebbe minacciato di suicidarsi a Capodanno”, ha spiegato il ragazzo in diretta.

“Nina però è tranquilla, sa che non lo farebbe mai – ha continuato – dopo essere sparito ha chiuso il profilo, tipica mossa di chi vuole aumentare i propri follower. Ad ogni modo lui avrebbe fatto una cosa molto grave a Nina che non posso dirti. Se lo sapessi tu sono guai”. A quel punto la conduttrice si è arrabbiata: “Spero di non aver capito. Da anni combatto contro la violenza sulle donne. Ma non credo che Luigi Mario possa aver fatto una cosa del genere. Se fosse davvero così mi inc*******”. Il ragazzo ha però subito replicato in un’escalation di non detti: “La violenza sulle donne è molto grave, ma questa cosa è perfino uno 0.5 più grave”.

LUIGI MARIO FAVOLOSO E NINA MORIC

Poche ore fa, durante Mattino 5, è stata invece la mamma di Favoloso a gettare acqua sul fuoco dando notizia di una mail che avrebbe, il condizionale è d’obbligo, ricevuto dal figlio: “Devo capire se è scritta da lui o meno, mi sembra però di capire che lui mi stia chiedendo di lasciarlo tranquillo”, ha spiegato la donna a Federica Panicucci.

“Il senso della mail è che sta soffrendo, che è angosciato, come avevo già visto a casa. Voglio capire se è sua veramente e poi uscirà il motivo, perché sta scritto”. Poi ha aggiunto: “Ho paura ad espormi, di esprimere una mia opinione perché ci sono troppi sciacalli in televisione. Devo stare attenta a qualsiasi cosa io possa dire o possa fare. Ci sono delle cose molto particolari, devo leggerla con calma. Ho paura di essere presa dall’entusiasmo, non vorrei essere precipitosa”. Sempre a Mattino 5, ma più di un giorno fa, era stato il paparazzo Maurizio Sorge a rivelare alcuni dettagli inediti: “Spero sia solo un gioco. Ho saputo da fonti vicine alla sua ex fidanzata che lui starebbe a casa di uno che affitta auto nell’hinterland milanese. Io so per certo”.

LOREDANA FIORENTINO MADRE DI MARIO LUIGI FAVOLOSO

4 - GIALLO DI LUIGI MARIO FAVOLOSO: LA MAMMA RITIRA LA DENUNCIA DI SCOMPARSA

Antonio Sabato Maione per https://it.blastingnews.com/

Nuovi dettagli sul giallo di Luigi Mario Favoloso, scomparso da Torre del Greco il 29 dicembre scorso. Il ragazzo è partito senza auto e senza portare con sé effetti personali o documenti. Nel corso della settimana tante sono state le ipotesi avanzate nelle trasmissioni televisive più popolari. Solo pochi giorni fa, Barbara d’Urso ha mostrato una segnalazione arrivata in diretta, che vedeva Luigi su un treno diretto a Milano. Da questa immagine si sono scatenate mille ipotesi e sono arrivate altre segnalazioni ancora da confermare.

LOREDANA FIORENTINO MADRE DI MARIO LUIGI FAVOLOSO

Proprio durante la puntata del 10 gennaio in diretta a Pomeriggio Cinque è arrivata una notizia esclusiva: la mamma di Luigi Favoloso ha ritirato la denuncia di scomparsa del figlio.

Proprio il 10 gennaio Loredana ha rivelato di aver ricevuto una mail, in cui il trentaduenne dice di stare bene, di essere in buone condizioni, ma fragile psicologicamente. Sulla base dell'email ricevuta, in collegamento telefonico con Barbara d’Urso, la signora ha dichiarato di avere ritirato la denuncia, in quanto è convinta del fatto che dietro il messaggio ci sia proprio il suo Luigi, benché provenga da un account sconosciuto.

LOREDANA FIORENTINO MADRE DI MARIO LUIGI FAVOLOSO

'Appena ho ricevuto l'email questa mattina ho ritirato la denuncia' - ha fatto sapere la donna. Loredana ha inoltre precisato di non aver sporto nessuna denuncia contro Nathan, ma lo esorta a non intromettersi ulteriormente in questa storia per evitare che si trovi costretta e farlo. Nathan è il personal trainer e amico di Nina Moric. Nella puntata del 9 gennaio di Pomeriggio 5 ha dichiarato che Nina avrebbe avuto un'accesa discussione con Luigi, tanto da spingerla a cacciarlo di casa. Ma non è tutto. Come ha aggiunto il personal trainer, oltre a questa lite si sono verificate altre cose gravissime, che però non può rivelare.

NATHAN: ‘LA SIGNORA LOREDANA MI AVREBBE QUERELATO’

LOREDANA FIORENTINO MADRE DI MARIO LUIGI FAVOLOSO

Durante la sua apparizione, l'uomo ha dichiarato di aver saputo che la signora Loredana vorrebbe denunciarlo. Nathan ha però voluto usare il condizionale in quanto non era certo delle intenzioni della donna.

Loredana è intervenuta in trasmissione anche per mettere a tacere questa voce infondata. In studio è stato anche affrontato il problema della sim libanese, che sarebbe in uso in questo periodo a Luigi, anche se al telefono risponde uno straniero. Era stata Veronica Satti a parlare per prima di questa sim. Il criminologo Ezio Denti ha localizzato la sim a Milano, precisamente nella zona della Stazione Centrale dove, in base alle indiscrezioni, pare che Luigi si stia rifugiando.

LOREDANA FIORENTINO MADRE DI MARIO LUIGI FAVOLOSO

A questo punto è intervenuta nella discussione Noemi, una ragazza che ha dichiarato di aver conosciuto Luigi durante un pranzo in ristorante milanese prima di Natale. Lui sembrava abbastanza tranquillo e le ha raccontato di aver litigato con Nina e di aver preso in affitto un appartamento a Milano. La vicenda ha ancora tanti punti oscuri da chiarire. Nelle prossime settimane, speriamo che questo caso possa risolversi nel migliore nei modi.

