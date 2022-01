19 gen 2022 16:20

NON SI DISTURBA IL MANOVRATORE - SLITTA IL RITORNO DI MICHELE SANTORO IN TV - IL SUO PROGRAMMA, DA CONDURRE IN COPPIA CON ENRICO MENTANA, ARRIVERA' FORSE IN PRIMAVERA: "ERA UN NUMERO ZERO DI UN FORMAT INNOVATIVO MA SIAMO ANDATI TROPPO A RIDOSSO DEI GIOCHI REALI"