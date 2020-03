NON SIAMO MICA GLI AMERICANI - VASCO ROSSI IN FUGA DAGLI STATI UNITI: “PRENDERÒ L'ULTIMISSIMO VOLO, PRIMA CHE IL BLOCCO DI STRUMP DIVENTI EFFETTIVO” - PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS, ARRIVATA ANCHE IN AMERICA, IL ROCKER PREFERISCE TORNARE IN ITALIA. MA DEVE FARE I CONTI CON LO STOP DI TRUMP. RIUSCIRÀ DAVVERO A IMBARCARSI PER TORNARE IN ITALIA? – VIDEO

Da liberoquotidiano.it

vasco

“Saluti a Hollywood. Last picture (ultima foto)”: Vasco Rossi dice bye bye agli USA. Per l’emergenza coronavirus, arrivata anche in America, preferisce tornare in Italia. Ma deve fare i conti con Donald Trump che ha bloccato i voli per l’Europa. E il rocker di Zocca nelle sue Instagram stories ha raccontato tutte le difficoltà di queste ore per far rientro a casa".

“Prenderò l'ultimissimo volo giovedì, prima che il blocco di Strump (chiama così il presidente a stelle e strisce) diventi effettivo nella giornata di venerdì", ha dichiarato Vasco nelle stories di Instagram pubblicate da Los Angeles, dove si è recato per lavorare alle tappe del nuovo tour estivo. L’ultimo post su Instagram lo ritrae anche a Hollywood dove c’è la magica scritta. Riuscirà davvero a imbarcarsi su uno degli ultimi voli per tornare in Italia?

vasco rossi zocca casa vasco zocca casa vasco post vasco