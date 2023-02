LA PORNOSTAR MALENA STA PER SBARCARE IN RIVIERA

NON SOLO FERRAGNEZ, A SANREMO SPOPOLANO ANCHE I "MORANDEZ": GIANNI, IL SUO EX GENERO BIAGIO ANTONACCI E IL NIPOTE PAOLO, TRA GLI AUTORI DEL FESTIVAL

Giuseppe Candela e Alberto Dandolo per Dagospia

gianni morandi amadeus

Non solo Ferragnez, a Sanremo ci sono anche i Morandez! Il grande Gianni è il co-conduttore di Amadeus per tutte e cinque le serate. Venerdì in quella dei due duetti spazio a un cantante che ha dalla sua un lungo curriculum ma anche una parentela con Morandi, Biagio Antonacci, suo ex genero. Tra gli autori del Festival figura Paolo Antonacci, figlio di Biagio e nipote di Gianni. Firma i pezzi del discusso Rosa Chemical e di Tananai, quest'ultimo nella serata duetti si esibirà proprio con Antonacci.

lorella cuccarini

LORELLA CUCCARINI DUETTA A SANREMO E POI TORNA IN RAI?

Sempre venerdì Lorella Cuccarini tornerà a Sanremo per duettare con Olly sulle note de "La notte vola". La conduttrice si avvicina a Viale Mazzini, la chiusura era stata brutale, la showgirl si era rifugiata ad Amici accolta da Maria De Filippi. In Riviera si chiacchiera parecchio, c'è chi assicura che potrebbe tornare in Rai. Non ci sono accordi, trattative avviate o progetti stabiliti. Ma la conduttrice vorrebbe cambiare il finale della storia che l'aveva portata via da La Vita in Diretta.

paola egonu 4

PAOLA EGONU E LE CRITICHE AL MONOLOGO SUL RAZZISMO DI LORENA CESARINI

Domani sera salirà sul palco dell'Ariston Paola Egonu che ha concesso una lunga intervista a Vanity Fair parlando soprattutto di razzismo. Cosa farà e di cosa parlerà il suo monologo?

lorena cesarini

In un'intervista si era espressa su quello della conduttrice Lorena Cesarini ("Credevo di essere italiana, ho scoperto di essere nera"): "Polemiche inutili. Mi chiedo fino a che si dovrà passare da queste baggianate. Mi dispiace per lei, giustamente felicissima per essere lì, ingenuamente felicissima purtroppo.

Ho provato anche io quelle sensazioni, spero si arrivi a una generazione che ne sia libera. Giusto parlare di razzismo a Sanremo? Se se ne parla è subito troppo, se non lo si fa diventa silenzio. Pure su questo alla fine pare si sbaglia e basta. Bisogna provarci, con onestà". E lei ci proverà?

mattarella napolitano

MATTARELLA A SANREMO, NEL 2011 IL TENTATIVO FALLITO CON GIORGIO NAPOLITANO

Una presenza storica quella del Presidente Sergio Mattarella al Teatro Ariston. L'impresa è riuscita ad Amadeus ma un tentativo importante era stato fatto anche nel 2011, in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, quando alla conduzione c'era proprio Gianni Morandi. L'invito arrivò a Giorgio Napolitano ma cortesemente declinò.

alba parietti

NON BASTAVA ALBA PARIETTI, PURE IL FIGLIO: INVADONO SANREMO

Non bastava Alba Parietti! La coscia lunga della sinistra da anni occupa la prima fila sanremese, da qualche anno con più difficoltà ma porta comunque a casa un buon piazzamento. Al pomeriggio si diletta nel salotto di Alberto Matano ma quest'anno spazio su Rai1 anche al figlio Francesco Oppini, affetto stabile di Serena Bortone.

beppe vessicchio

DI SOTTOBOSCO E DI RIVIERA

1) Una delle vere star del Festival? Udite, udite: è Beppe Vessicchio! Orde di fan, manco fosse Madonna o Bruce Springsteen, si sono infatti radunati sotto al suo hotel intonando cori in suo onore. Guardare il video per credere...

2) Avvertite Amadeus che la pornostar Malena la pugliese sta per sbarcare a Sanremo. La neo quarantenne si esibirà in una performance ad alto tasso di sensualità in una discoteca della Riviera il prossimo giovedì. Nel frattempo ci ha dichiarato che farà di tutto per incontrare fisicamente il direttore artistico per convincerlo a sceglierla come co-conduttrice in una serata della prossima edizione. Avvertite pure Giovanna Civitillo!

malena 2

3) Silvye Lubamba è sbarcata a Sanremo da qualche giorno in qualità di conduttrice radiofonica e di trendsetter. Ma la poliedrica ex musa di Piero Chiambretti in Riviera ha molti estimatori. Primo tra tutti il suo amico di vecchia data Dj Jad, in gara con Dj Ax, riunitisi dopo lunghi anni dalla loro separazione. La poliedrica scio' girl di origini congolesi infatti è molto legata al noto rapper da una ventennale amicizia.

silvye lubamba

Memorabile una vacanza in Sardegna in cui si scatenarono assieme nei mejo locali della costa Smeralda. Tra i due però non fu mai un rapporto carnale ma solo semplice e casta amicizia. Silvye vorrebbe tanto incontrare il suo vecchio amico in queste ore a Sanremo. Ma lui nicchia! Riuscirà almeno a parlargli al telefono? Intanto Lubamba nel suo palmares affettivo può contare altri due nomi di peso legati al Festival: Gianluca Grignani e Simone Cristicchi. Loro furono solo dei semplici amici?

INDOVINELLI

1) Il giovane cantante è salito sul palco della prima serata di Sanremo 2023. Dicono abbia una passione sfrenata per "piatti caldi" e per look femminili. Cosa combinerà mai nelle notti milanesi? Chiedetelo a un noto viveur albanese che spopola all'ombra della Madonnina.

malena

2) Dicono che la discussa cantante avrebbe chiesto una luce particolare per illuminare il gobbo. Qualsiasi cosa voglia dire. Chi è e soprattutto è stata accontentata?

il monologo di chiara ferragni 1

3) Una notissima influencer da sempre vive una forte competizione con Chiara Ferragni. Sogna di condurre il Festival di Sanremo, qualche anno fa si era "proposta" ma non era stata scelta. Di chi stiamo parlando?