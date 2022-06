NON SOLO LIBRI E FUMETTI: CINEMA E TV CERCANO NUOVE IDEE (E SOGGETTI) NEI PODCAST - "PROPRIO A ME", IL PODCAST SULLE DIPENDENZE AFFETTIVE DI SELVAGGIA LUCARELLI CON UN MILIONE E DUECENTOMILA DOWNLOAD, POTREBBE DIVENTARE UN FILM - CHORAMEDIA, LA POSTCAST COMPANY DI MARIO CALABRESI, NE HA CEDUTO I DIRITTI CINEMATOGRAFICI ALLA CASA DI PRODUZIONE FANDANGO…

PROPRIO A ME SELVAGGIA LUCARELLI

Dagonews

Choramedia, la podcast company fondata da Mario Calabresi, Roberto Zanco e Mario Gianani ha, come annunciato più volte, l'intenzione di espandersi in altre direzioni. Nel frattempo, il mercato del cinema e della tv sta guardando al successo di alcuni podcast: "Proprio a me", il podcast sulle dipendenze affettive di Selvaggia Lucarelli con un milione e duecentomila download, potrebbe diventare un film. Choramedia ne ha infatti ceduto i diritti cinematografici a Fandango, dopo che più case di produzione si erano interessate all'acquisto.