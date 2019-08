NON SOLO PAPEETE - NELL’ESTATE DELLE PANZE GOVERNATIVE, IL MINISTRO TRIA SFODERA UNA PINGUEDINE IN DEFICIT MENTRE E’ IN BARCA A PONZA CON LA MOGLIE - FISICATISSIMO IL 53ENNE NICOLA ZINGARETTI: ALL’ARGENTARIO MOSTRA UN CORPO IMMACOLATO DALLE MOLLEZZE DEL POTERE (ANCHE PERCHE’ NON TOCCA PALLA)

GIOVANNI TRIA IN VACANZA A PONZA

Monica Mainardi per CHI

Un giro in gommone attorno all’isola di Ponza, accompagnato dalla moglie, da un imprenditore locale e dai due uomini di scorta. E un rilassante bagno in mare. E in questo modo che il ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria ha terminato le sue vacanze estive, prima di ripartire alla volta di Roma, dove lo attendono gli impegni politici e la crisi di governo iniziata in questo mese di agosto.

Il ministro ha trascorso quest’ultima settimana in casa di amici a Ponza, l’isola del mar Tirreno che fa parte dell’arcipelago delle Isole Pontine. Con lui la moglie Maria Stella Vicini. Il suo soggiorno e stato sempre accuratamente tutelato dalla scorta e non e sta- to facile scorgerlo per le strade dell’isola. Tranne in quest’ultima giornata, quando Tria ha deciso di concedersi questo giro in gommone, culminato con un bagno in mare, lontano dalle consuete mete dei turisti e dei villeggianti.

Poi, dopo questi ultimi istanti di relax, i preparativi per il rientro a Roma, dove Tria e atteso, al pari di tutti gli altri ministri, dalla battaglia politica innescata dalla crisi di governo di questo movimentato e turbo- lento mese di agosto.