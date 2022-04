Da www.corrieredellosport.it

Lory Del Santo nuovamente protagonista all'Isola dei Famosi grazie ai suoi racconti shock: la naufraga ha riferito nelle scorse ore ai suoi compagni di aver rischiato la vita quando è andata a trovare un celebre cantante in Australia. In vena di confidenze, la showgirl ha dichiarato: "Ho rischiato di morire in mare. Bob Dylan stava facendo un tour a Melbourne e Sydney". La regista, fan sfegatata dell'artista americano, decise quindi di andare ad incontrarlo. "Conoscevo benissimo la sua prima bodyguard e mi ha fatto soggiornare nello stesso albergo di Bob e conoscerlo".

Stando alle rivelazioni dell'ex star del Drive In, la guardia del corpo l'avrebbe invitata a fare il bagno in mare: "L'acqua mi arrivava alle ginocchia. Ho fatto un passo e la corrente mi ha portato in mezzo al mare". Ad abbattersi contro Lory "un'onda di 5 metri". "Mi ha portata al largo lontanissima dalla spiaggia", ha aggiunto la Del Santo, per poi proseguire il suo racconto adrenalinico dicendo che il bodyguard le urlò di non nuotare verso la spiaggia, piuttosto di andare di traverso. In quei momenti concitati il suo pensiero è stato quello di morire, invece la soubrette, grazie a quel consiglio è riuscita a salvarsi. "Non mi scorderò mai di quei momenti", ha commentato a conclusione del racconto.

