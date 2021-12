16 dic 2021 07:48

NON SONO UNA SANTA, SONO LA DEL SANTO – ERIC CLAPTON TIRCHIO, IL TOY BOY CON CUI STA INSIEME DA 10 ANNI, L’ATTRICE SI RACCONTA: "I REGALI? PER NATALE MI E' ARRIVATO UN SALAME E UNA BOTTIGLIA DI VINO, VI RENDENTE CONTO? UNA VOLTA PASSAVO DAVANTI AD UNA VETRINA, DICEVO CHE BELLO QUELL'OROLOGIO E ME LO REGALAVANO. E POI RICORDA QUELLA VOLTA CHE ERIC CLAPTON.. – IL MIO TOY BOY? A CASA NON FA NULLA, AL MASSIMO SI PREPARA 5 O 6 PIADINE DA MANGIARE..."