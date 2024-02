NON SONO SOLO CANZONETTE - CONTINUANO LE POLEMICHE PER LA PARTECIPAZIONE DI ISRAELE AL PROSSIMO EUROVISION SONG CONTEST - IL PRESIDENTE ISAAC HERZOG HA DICHIARATO DI ESSERE "PRONTO A MEDIARE" E RIVEDERE IL TESTO DI "OCTOBER RAIN" DI EDEN GOLAN, CHE POTREBBE ESSERE ESCLUSO IN QUANTO TORPPO POLITICO (NEL TESTO SI FA RIFERIMENTO AL MASSACRO DI HAMAS DEL 7 OTTOBRE), MA POTREBBE NON BASTARE - GIÀ PRIMA DELL'USCITA DEL TESTO, CENTINAIA DI MUSICISTI AVEVANO FIRMATO ALL'APPELLO PER CHIEDERE L'ESTROMISSIONE DELLO STATO EBRAICO DALLA COMPETIZIONE…

Estatto dell'articolo di M.Ev. per "il Messaggero"

eden golan 2

[…]In Svezia, in occasione dell'Eurovision, la tensione sarà altissima per la partecipazione di Israele. Sempre che la canzone prescelta non venga squalificata perché alcuni passaggi sembrano avere riferimenti diretti al massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre.

[…] La vicenda è talmente seria che è intervenuto il capo dello stato israeliano, Isaac Herzog, che ha detto: «Sono pronto a mediare. Penso che sia molto importante che Israele partecipi all'Eurovision perché ha un pubblico di centinaia di milioni di spettatori». Non solo: Israele ha avvertito che potrebbe ritirarsi dall'Eurovision Song Contest se gli organizzatori respingeranno il testo della canzone scelta, "October Rain", in quanto troppo politico. Martedì 7 maggio, all'arena di Malmö, in Svezia, comincerà l'Eurovision Song Contest.

eden golan 3

[…] Pensare che la politica, o meglio la geopolitica, non influenzi questi appuntamenti internazionali, è illusorio. Già la Russia è stata esclusa dopo che due anni fa Putin ha deciso l'invasione dell'Ucraina. Ma da quando è cominciata la guerra a Gaza, ci sono forti spinte perché anche la partecipazione di Israele venga annullata. […] Centinaia di musicisti, soprattutto di paesi del Nord Europa come Svezia, Danimarca e Islanda, avevano firmato un appello all'Ebu (European Broadcasting Union, l'ente che organizza l'evento) per chiedere l'esclusione di Israele.

[…] il regolamento dell'Eurovision non consente di lanciare messaggi politici. Kan, l'emittente televisiva pubblica israeliana, ha iniziato una trattativa con Ebu, e ha pubblicato il testo della canzone in inglese, compresi gli ultimi versi che sono in ebraico e che recitano: «Non mi resta aria per respirare. Non c'è più posto. Non c'è un me di giorno in giorno. Tutti sono bambini buoni, uno per uno».

eden golan 7

NODI

Secondo alcuni commentatori è un riferimento esplicito alle condizioni degli israeliani rapiti o uccisi da Hamas il 7 ottobre. Herzog: «Il dialogo è importante e bisogna anche essere saggi e non solo nel giusto». Sembra un'apertura del presidente al compromesso, alla cancellazione degli ultimi versi. […] Il ministro della cultura Micky Zohar si è rivolto direttamente all'Ebu mentre è in corso il delicato confronto con la tv pubblica Kan: «La bocciatura della canzone sarebbe uno scandalo. In quel testo non c'è niente di politico». […]

ARTICOLI CORRELATI

eden golan 8 eden golan 5 massacro di hamas in israele 2 eden golan 4