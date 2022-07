20 lug 2022 08:30

NON TI VOGLIO VEDDER PIÙ - EDDIE VEDDER INTERROMPE IL CONCERTO DEI PEARL JAM A ZURIGO PER CACCIARE UNA FAN VIOLENTA CHE STAVA COLPENDO SULLA NUCA UN ALTRO SPETTATORE CHE STAVA FILMANDO L'ESIBIZIONE - "CI STA CHE TI ABBIA FATTO INCAZZARE, MA NON PUOI COLPIRLO, ANCHE SE SEI UNA DONNA. MI SPIACE, NESSUN TIPO DI VIOLENZA È TOLLERATA. AVRESTI POTUTO FARMI UN SEGNO. TI STAVO TENENDO D’OCCHIO. MA PROPRIO NON VA BENE. NON PUOI PICCHIARE NESSUNO QUI" - VIDEO