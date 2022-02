NON È TUTTO ORO QUELLO CHE LUCCICA: IL SUCCESSO PUÒ ESSERE UN “INFERNO” - IL CANTANTE BELGA STROMAE TORNA SULLA SCENA DOPO SETTE ANNI E RACCONTA DI AVER SOFFERTO DI UNA GRAVE REPRESSIONE, E DI AVER PENSATO AL SUICIDIO - LA NUOVA CANZONE, “L’ENFER”, È ANCHE UN MESSAGGIO DI AIUTO AI MOLTISSIMI GIOVANI CHE VOGLIONO FARLA FINITA. TANTO CHE ANCHE L’OMS LO HA RINGRAZIATO… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Anais Ginori per "la Repubblica"

stromae l'enfer 1

«A volte ho avuto pensieri suicidi e non ne vado molto fiero» dice Stromae ne "L'Enfer", l'inferno, brano del suo atteso nuovo album. Erano sette anni che il popolare cantante belga di origine ruandese si era ritirato dalla scena. Una scelta improvvisa, all'apice di una notorietà mondiale.

Ufficialmente aveva deciso di dedicarsi alla vita privata, si è sposato e ha avuto un figlio. In realtà non aveva retto al travolgente successo, alla pressione dei media e dei tour. I suoi fan non avevano saputo niente fino a quando è finalmente tornato e ha confidato di avere sofferto di una grave depressione.

stromae

Il suo "inferno" il cantautore, 36 anni, che ha perso il padre da piccolo nel genocidio in Ruanda, l'ha raccontato senza giri di parole nel brano autobiografico e con un'intervista- performance al principale tiggì della sera con record di ascolti e molti commenti sui social.

stromae l'enfer 10

Quello che forse Stromae non immaginava è che esponendosi non ha solo fatto una catarsi attraverso la musica ma è diventato anche un simbolo positivo per tanti giovani che pure attraversano crisi di depressione e troppo spesso se ne vergognano. Per chi combatte da anni in favore della prevenzione nel campo della salute mentale è una svolta.

tedros adhanom ghebreyesus direttore oms

Tanto che anche il direttore dell'Oms ha pubblicato un messaggio su Twitter. «Grazie a Stromae di aver affrontato un tema così difficile come il suicidio nel suo ultimo album» ha scritto Tedros Adhanom Ghebreyesus. Da quando è uscito "L'Enfer" la piattaforma di ascolto e prevenzione contro il suicidio in Francia ha registrato un picco di chiamate.

ragazzi depressi

(…) Molti specialisti non hanno dubbi: è in corso un "effetto Stromae" tra i giovani. (…) Nel caso di Stromae la depressione è arrivata prima della pandemia, ma il fatto che ne sia uscito e possa raccontarlo con una ballata forte e commovente spezza l'isolamento in cui tanti si sentono. «Non sono il solo a sentirmi solo, è già una cosa in meno nella mia testa» è l'inizio del brano, in cima alle classifiche. (…)

depressione tra gli adolescenti stromae l'enfer 9 COVID DEPRESSIONE 5 rabbia depressione stromae 2 STROMAE A SANREMO stromae l'enfer 4 stromae l'enfer 5 stromae l'enfer 2 stromae l'enfer 7 stromae l'enfer 6 stromae l'enfer 8 stromae l'enfer 11 stromae l'enfer 3