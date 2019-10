NONOSTANTE LA JUVE (20,5%), ''LE IENE'' CON IL TRIBUTO A NADIA TOFFA PARTONO CON IL RECORD (14,9%) - BIANCA (4,5%) VS FLORIS (5,2%) - MALE 'IL SUPPLENTE' (0,5%) - TG2 POST (3,5%), PALOMBA (5,5%), SALVINI NON ACCENDE LO SHARE DELLA GRUBER COME UN TEMPO (6,1%) - E.DANIELE (17,1-15,3%) - 'FORUM' (17,8%), ISOARDI (13,4%) - BRU-NEO (7,8%), CHAMPIONS SU CANALE5 (9,9%) - 'BATTUTE?' (2,1%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, martedì 1 ottobre 2019, su Rai1 La Strada di Casa 2 ha conquistato 3.694.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Canale 5 la partita di Champions League Juventus vs Bayer Leverkusen ha raccolto davanti al video 5.304.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Rai2 Il Ragazzo Invisibile – Seconda Generazione ha interessato 852.000 spettatori pari al 3.4% di share. Su Italia 1 l’esordio della nuova stagione de Le Iene, con l’omaggio a Nadia Toffa, ha intrattenuto 2.521.000 spettatori con il 14.9% (presentazione dalle 21.35 alle 21.40: 2.436.000 – 9%).

NADIA TOFFA

Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video 991.000 spettatori pari ad uno share del 4.5%. Su Rete4 Una Vita raccoglie 1.216.000 spettatori con il 5.2%. Su La7 diMartedì ha registrato 1.143.000 spettatori con uno share del 5.2% (Di Martedì Più: 356.000 – 4.4%). Su Tv8 Maschi contro Femmine segna 513.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Il Supplente, con Simona Ventura, ha raccolto 127.000 spettatori con lo 0.5%. Su Rai4 Spy ha raccolto 567.000 spettatori pari al 2.4%. Su La5 la replica della quarta puntata di Temptation Island Vip 2 ha raccolto davanti al video 296.000 spettatori pari all’1.7% di share. Sui canali Sky Juventus-Bayern Leverkusen ha raccolto 1.078.000 spettatori con il 4.1%.

Ascolti TV Access Prime Time

Complice la partita della Juve, Salvini non infiamma Otto e Mezzo, record per CSI che sfora in attesa de Le Iene.

Su Rai1 I Soliti Ignoti ottiene 4.654.000 spettatori con il 17.7%. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 3.979.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 946.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.747.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 Storie Minime raccoglie 1.273.000 spettatori con il 5.3% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.721.000 spettatori pari al 6.6%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.406.000 individui all’ascolto (5.5%). Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.564.000 spettatori (6.1%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 562.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 296.000 spettatori con l’1.2%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti raccoglie 419.000 spettatori con l’1.7%.

IENE SALUTO A NADIA TOFFA 3

Preserale

Ancora basso Vite da Copertina.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.622.000 spettatori (19.2%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.041.000 spettatori (22%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.122.000 spettatori (16.6%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.318.000 spettatori (18.8%). Su Rai2 Nella Mia Cucina ha ottenuto 338.000 spettatori (2.4%). A seguire Lol ha raccolto 359.000 spettatori (2%). NCIS ha raccolto 957.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 559.000 spettatori (3.7%). Colorado Pills ha ottenuto 520.000 spettatori con il 2.8%. CSI New York ha totalizzato 913.000 spettatori (4%). Su Rai3 Blob segna 931.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 839.000 individui all’ascolto (4%). Su La7 Josephine Ange Gardien ha appassionato 180.000 spettatori (share dell’1.3%). Su Tv8 Vite da Copertina segna 131.000 spettatori e l’1.1%. A seguire 4 Ristoranti raccoglie 439.000 spettatori con il 2.2%.

Daytime Mattina

Uno Mattina deve accontentarsi del 16.6%.

IENE SALUTO A NADIA TOFFA

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 790.000 telespettatori con il 16.6%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 732.000 spettatori (17.1%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 711.000 spettatori (14.6%), nella prima parte, e 644.000 spettatori (15%) nella seconda parte. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 108.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia 1 Bones ottiene un ascolto di 165.000 spettatori pari al 3.6% di share. Su Rai3 Agorà convince 488.000 spettatori pari al 9.8% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 282.000 spettatori con il 6.5%. Su Rete 4 Un Detective in Corsia registra una media di 125.000 spettatori (2.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 156.000 spettatori con il 3.7%. A seguire Coffee Break ha informato 249.000 spettatori pari al 5.7%.

Daytime Mezzogiorno

Bene Sport Mediaset.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 832.000 spettatori (15.3%). La Prova del Cuoco ha raccolto 1.426.000 spettatori con il 13.4% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.366.000 telespettatori con il 17.8%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 319.000 spettatori con il 5.2%, nella prima parte, e 775.000 spettatori con il 7.7%, nella seconda parte. Su Italia 1 Bones raccoglie 254.000 spettatori con il 3.6%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.155.000 spettatori con l’8.5%.

Su Rai3 Tutta Salute ha interessato .411000 spettatori con il 7.2%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 864.000 spettatori (10.3%). Quante Storie ha raccolto 607.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 116.000 spettatori con l’1.9%, nella prima parte, e 226.000 spettatori (2.1%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 550.000 (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 396.000 spettatori con share del 7% nella prima parte, e 595.000 spettatori con il 5.6% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

nadia toffa massimiliano ferrigno

Daytime Pomeriggio

Uomini e Donne tocca il 23.5%.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.488.000 spettatori pari al 12.1% della platea. La Vita Diretta ha raccolto 1.031.000 spettatori con l’11.1%, nella presentazione, e 1.318.000 spettatori con il 13.9% (inizio ore 17.07). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.563.000 spettatori con il 18.4%. Una Vita ha convinto 2.565.000 spettatori con il 19.1% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.748.000 spettatori con il 23.5% (Finale: 2.269.000 – 23.5%). Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.076.000 spettatori pari al 22.8% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.464.000 spettatori (16.6%), nella prima parte, 1.634.000 spettatori (16.6%), nella seconda parte, e 1.468.000 spettatori (12.9%) nell’ultima parte di breve durata.

Su Rai2 Nella Mia Cucina ha raccolto 356.000 spettatori con il 2.6%. Detto Fatto ottiene 498.000 spettatori con il 4.5%. Apri e Vinci ha ottenuto 381.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 843.000 spettatori (6.1%), nel primo episodio, 929.000 spettatori (6.8%), nel secondo episodio, e 908.000 spettatori (6.9%), nel terzo episodio. La serie The Big Bang Theory segna 562.000 spettatori (4.9%). How I Met Your Mother – E Alla Fine Arriva Mamma ha appassionato 227.000 spettatori con il 2.5%.

lilli gruber salvini

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.149.000 spettatori con il 15.6%. Il Commissario Rex ha raccolto 513.000 spettatori (4.9%). Aspettando Geo… segna 504.000 spettatori con il 5.6%. Geo ha registrato 993.000 spettatori con il 10%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da .000 spettatori con il %. Su La7 Tagadà ha interessato 441.000 spettatori con il 4.1% (presentazione di 8 minuti: 452.000 – 3.3%). Su TV8 Ho Qualcosa da Dirti con Enrica Bonaccorti ha raccolto 136.000 spettatori con l’1.5%.

Seconda Serata

Esordio da dimenticare per Battute.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 740.000 spettatori con il 7.8% di share. Su Canale 5 Champions League ha totalizzato una media di 1.770.000 spettatori pari ad uno share del 9.9%. Su Rai2 Battute? segna 391.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 314.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 il telefilm Trial & Error è visto da 614.000 spettatori (13.9%), nel primo episodio, e da 404.000 spettatori (11.5%), nel secondo episodio. Su Rete 4 Gli Abbracci Spezzati è stato scelto da 206.000 spettatori con il 3.1% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.768.000 (20%)

Ore 20.00 4.481.000 (20.1%)

TG2

Ore 13.00 1.960.000 (15.1%)

Ore 20.30 1.507.000 (6.1%)

lilli gruber salvini

TG3

Ore 14.25 1.497.000 (11.2%)

Ore 19.00 1.832.000 (11.5%)

TG5

Ore 13.00 2.692.000 (20.7%)

Ore 20.00 4.272.000 (19.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.382.000 (13%)

Ore 18.30 571.000 (4.9%)

TG4

Ore 12.00 325.000 (3.8%)

Ore 18.55 612.000 (4%)

TGLA7

Ore 13.30 631.000 (4.6%)

Ore 20.00 1.206.000 (5.4%)