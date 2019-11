LA NOTIZIA CHE HA COMMOSSO IL MONDO DEL CINEMA: SILVIO MUCCINO SI DÀ ALLA FALEGNAMERIA (MA NON È VERO) - L'EX ADOLESCENTE PRODIGIO (ODDIO, PROPRIO PRODIGIO…) ORMAI VIVE IN UMBRIA DOVE SCRIVE ROMANZI E SECONDO ''CHI'' HA APERTO UN MOBILIFICIO ARTIGIANALE DI GRAN SUCCESSO. MA IL SUO UFFICIO STAMPA SMENTISCE TUTTO: ''VALUTA VARIE PROPOSTE CINEMATOGRAFICHE'' - LA BONISSIMA EX NAUFRAGA ARIADNA ROMERO NON APPARE PIÙ IN TV: È STATA AVVISTATA IN UNA…

Da www.corriere.it - Diminuire lo stress. Trasferirsi in campagna. Cambiare lavoro. Chi non ha mai pensato a una svolta radicale? Silvio Muccino lo avrebbe fatto davvero e avrebbe scelto la bella collina umbra per la sua nuova professione da falegname. Ma dalla sua agenzia , CDA, Studio di Nardo: «Non si è mai ritirato, non ha aperto una falegnameria e sta valutando molti progetti cinematografici»

Francesca Galici per www.ilgiornale.it

Il mondo dello spettacolo attira a sé moltissima curiosità e sono tanti quelli che vorrebbero lavorarci, diventare famosi e importanti.

Sono pochi quelli che ci riescono e ancor di meno quelli che sono in grado di trovare costanza. C'è chi cerca in tutti i modi di stare a gala e chi, invece, capisce che il suo destino non è quello. Tra questi ultimi pare ci siano due volti molto noti, che hanno deciso di cambiare vita e voltare le spalle al mondo dello spettacolo. Loro sono Silvio Muccino e Ariadna Romero, che in contesti diversi e in modo diverso hanno intrapreso la stessa strada.

Di Silvio Muccino si sono perse le tracce da ormai diverso tempo. L'ex bambino prodigio del cinema, fratello di Gabriele, sembrava destinato a una carriera scintillante nel mondo dello spettacolo. Dopo alcune pellicole di successo, sia come regista che come attore, alcune delle quali con suo fratello Gabriele in regia, Silvio Muccino pare abbia deciso di dire addio alle scene.

Non è chiaro se in questa decisione abbia influito la lunga “faida” tra i due fratelli, il cui ultimo atto si è consumato in un tribunale italiano per l'accusa di diffamazione mossa da Gabriele nei confronti di Silvio. Come riportato dal settimanale Chi, Silvio Muccino per il momento ha deciso di smettere con il cinema e si è trasferito nella quiete dell'Umbria, dove ha aperto un mobilificio artigianale. Qui, il più piccolo dei fratelli realizza a mano mobili per la casa, che pare abbiano un discreto successo, tanto che i prodotti col suo marchio vanno letteralmente a ruba. Silvio Muccino non ha mai nascosto la sua grande passione per la lavorazione del legno e pare che abbia trovato il suo angolo felice dove coltivarla.

Ariadna Romero non ha deciso di lavorare il legno ma in un certo senso ha seguito la stessa strada di Silvio Muccino e per il momento ha lasciato il mondo dello spettacolo. Anche la sua storia trova spazio nel numero in edicola del settimanale Chi, che ha beccato l'ex naufraga in una filiale alla moda di un noto brand di automobili sportive di lusso.

Al contrario di quello che potrebbe sembrare, la modella non ha deciso di acquistare un nuovo bolide ma quella è la sua nuova sede di lavoro. Pare, infatti, che Ariadna Romero sia stata assunta come addetta marketing del brand italiano. Dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi, pare che la ragazza abbia deciso di dare una svolta alla sua vita e di provare a cambiare lavoro. La modella è anche recentemente tornata single ma ha trovato un nuovo equilibrio con Pierpaolo Pretelli, modello e padre del suo bambino.

