NUDA SÌ, NUDO NO! - FRANCESCA CIPRIANI A “NOVELLA 2000”: “WALTER È IMPEGNATO E IO HO INIZIATO A GUARDARMI INTORNO GIÀ DA UN PO’. ALL’ISOLA MI ERO INFATUATA DEL SUO RUOLO, DEL SUO PERSONAGGIO. MA LUI NON FA PER ME” (MA NON È CHE È STATO LUI A DARLE IL DUE DI PICCHE?) “IL MIO PRINCIPE AZZURRO? DEV’ESSERE SINCERO, ONESTO E…” – FOTOGALLERY MAGGIORATA

Stefano Di Capua per “Novella 2000”

NOVELLA 2000 - COPERTINA 4 SETTEMBRE 2019

Vacanze in Sardegna per la maggiorata della tv Francesca Cipriani, che trascorrerà gli ultimi scorci d’estate in Costa Smeralda, in Gallura, zona ricca di spiagge meravigliose e locali esclusivi. Dopo un’intensa stagione televisiva che l’ha vista protagonista all’Isola dei Famosi, a Pomeriggio Cinque - che riprenderà il 9 settembre - e a Domenica Live, la showgirl ha messo da parte gli impegni per rilassarsi. «Ho girato l’Italia, ospite di molti eventi, ma adesso ho bisogno di tirare il fiato e di riposarmi un po’», ha detto a Novella 2000. «Ora ho ancora qualche giorno di totale relax in Sardegna e poi mi rimetterò al lavoro. Ho molti progetti in cantiere che spero diventeranno realtà. Mediaset, ormai, è una grande famiglia per me e sicuramente mi aspettano delle belle sorprese».

NOVELLA 2000 FRANCESCA CIPRIANI WALTER NUDO

E chissà se tra queste non ci sia quello di condurre da sola un format. «Mi piacerebbe tanto presentare un programma di intrattenimento tutto mio, magari dedicato ai bambini» afferma la Cipriani. E alla domanda se la vedremo al prossimo Grande Fratello Vip, tace. Con un occhio ai prossimi palinsesti, la bionda incontenibile si gode gli ultimi bagni estivi.

walter nudo

E dato che l’estate vede spesso nascere amori nuovi e inaspettati, che Francesca possa finalmente incontrare l’uomo della sua vita proprio sull’isola, dopo il nulla di fatto con l’ex “isolano” Walter Nudo? «Walter è un uomo impegnato e io ho iniziato a guardami intorno già da un bel po’», continua lei. «In realtà, mi ero infatuata del suo ruolo, del suo personaggio, insomma. Lui non fa per me». E se fosse Walter ad averle dato il due di picche? Comunque sia, «al momento il mio cuore non batte per nessuno, ma ho voglia di sentire le farfalle nello stomaco. Sto cercando una persona vera. Il mio principe azzurro dev’essere sincero, onesto e perbene. Spero che esista, perché io lo sto aspettando».

