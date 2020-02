NUOTARE NEL MIELI – LA NUOVA SOCIETÀ DI FREMANTLE “THE APARTMENT” HA STRETTO UN ACCORDO CON “SKY STUDIOS” PER LA PRODUZIONE DI PROGETTI INTERNAZIONALI (UN MINIMO DI TRE) - PER SKY, CHE FORNIRÀ TUTTI I FONDI NECESSARI, È IL PRIMO ACCORDO DEL GENERE FUORI DAL REGNO UNITO – NON SARÀ ESCLUSIVO ED “È MOLTO FLESSIBILE”, ANCHE SOTTO L’ASPETTO DISTRIBUTIVO...

Gianmaria Tammaro per Dagospia

Gli Sky Studios e The Apartment, la nuova società di Fremantle guidata da Lorenzo Mieli, hanno stretto un accordo per la produzione di progetti internazionali. È la prima volta, scrive Variety, che Sky stringe un accordo del genere “al di fuori del Regno Unito”. Mieli, che viene da Wildside, in questi anni ha prodotto e lavorato a progetti come “The Young Pope” e “The New Pope” di Paolo Sorrentino, “L’amica geniale” e – prossimamente disponibile – “We are who we are” di Luca Guadagnino.

L’accordo tra le due realtà prevede lo sviluppo di un minimo di tre progetti, con Sky che si impegna nel fornire a The Apartment tutti i fondi necessari. Come era stato annunciato lo scorso gennaio, The Apartment si pone l'obiettivo di lavorare a titoli e a serie per il mercato internazionale, rivolgendosi quindi a un pubblico molto più ampio. Gary Davey, CEO degli Sky Studios, ha detto a Variety che lui e Mieli hanno raggiunto il loro accordo focalizzandosi principalmente su lavori di alto profilo: ancora non si conoscono i dettagli, ma è molto probabile che saranno coinvolte professionalità e talenti di tutto il mondo.

L’accordo, precisa sempre la testata americana, non è esclusivo e, ha aggiunto Mieli, "è molto flessibile", anche sotto l'aspetto distributivo. Una notizia del genere, specie per il mercato italiano, è di grande importanza. Perché dimostra quanto, in questi anni, le nostre realtà produttive siano diventate fondamentali a livello internazionale.

