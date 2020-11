LA NUOVA FICTION DI RAI1 NON STRAVINCE (16,8%). FORSE COLPA DELLE TREMENDE PARRUCCHE - D'URSO (8,7-12,6%), FAZIO (10,1-7,5%), GILETTI (5,7-7,6%) - NAPOLI-MILAN SU SKY (5,3%) - AMADEUS (16,7%), PAPERE (13%), GENTILI (4-3,1%), ANTE-FAZIO (7,5%) - VENIER (17,1-15,9%) - FIALDINI (15,1%), D'URSO (13,9%) - 'QUELLI CHE' (5,8%) - ANNUNZIATA (6,9-6,7%) - RAZNOVICH (10,6%) - 'PRESSING' (5,2%), 'DOMENICA SPORTIVA' (6,8%), SPECIALE TG1 (6,5%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 22 novembre 2020, su Rai1 Vite in Fuga ha conquistato 4.103.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso, in onda dalle 21.49 alle 25.25, ha raccolto davanti al video 2.124.000 spettatori pari al 12.6% di share (la presentazione, in onda dalle 21.17 alle 21.47, 2.505.000 – 8.7%). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 1.275.000 spettatori (4.4%) e NCIS New Orleans di 991.000 spettatori (3.7%). Su Italia 1 Jurassic World ha intrattenuto 1.530.000 spettatori con il 6.3% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 2.779.000 spettatori pari ad uno share del 10.1% e Che Tempo che Fa – il Tavolo 1.397.000 con il 7.5% (L’Ora di Marzullo 816.000 – 6.5%).

Su Rete4 Pari e Dispari è stato visto da 891.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 5.7% con 1.593.000 spettatori nella prima parte, in onda dalle 20.39 alle 22.35, e il 7.6% con 1.178.000 spettatori nella seconda, in onda dalle 22.41 alle 24.57. Su Tv8 Masterchef Italia è la scelta di 724.000 spettatori (3.3%) mentre sul Nove Sirene segna l’1.2% con 304.000 spettatori. Su Sky Sport Uno Napoli-Milan si porta al 2.9% con 809.000 spettatori e lo stesso match su Sky Sport Serie A registra il 2.4% con 660.000 spettatori. Sul 20 John Rambo conquista 606.000 spettatori (2.3%) e su Giallo Astrid e Raphaelle 394.000 (1.4%) nel primo episodio e 366.000 (1.5%) nel secondo.

Access Prime Time

La presentazione di Fazio al 7.5%.

Su Rai 1 Soliti Ignoti sigla il 16.7% con 4.817.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.761.000 spettatori con uno share del 13%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 1.223.000 spettatori (4.3%). Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa sigla il 7.5% con 2.043.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a 1.126.000 spettatori nella prima parte (4%) e a 905.000 (3.1%) nella seconda. Su TV8 4 Ristoranti segna il 2.8% con 784.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince 416.000 (1.5%).

Preserale

Udinese-Genoa all’1.5%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.802.000 spettatori (17%) e L’Eredità 5.405.000 spettatori (21.7%) nella seconda. Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.684.000 spettatori con il 12.1% di share e RiCaduta Libera 3.750.000 (15.3%). Su Rai2 Novantesimo Minuto informa 1.136.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 1.441.000 spettatori (6%) nella seconda, mentre Hawaii Five – 0 sigla il 4% con 1.062.000 spettatori. Su Rai3 il TGR segna il 15.8% con 4.049.000 spettatori. Su Italia 1 CSI: NY ha totalizzato 785.000 spettatori (3%). Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 849.000 spettatori con il 3.2% di share. Su TV8 MasterChef Italia ha catturato l’attenzione di 407.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cambio Moglie sigla lo 0.9% con 229.000 spettatori. Su Sky Sport Serie A il match Udinese-Genoa è la scelta di 346.000 spettatori con l’1.5% di share.

Daytime Mattina

Domenica Geo al 4.2%.

Su Rai1 UnoMattina in Famiglia ha raccolto 239.000 spettatori con il 12% di share nella presentazione, 670.000 (17.2%) prima parte, 1.960.000 (23.6%) nella seconda e 2.107.000 spettatori (22.6%) nella terza; la Santa Messa segna il 19.7% con 2.057.000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 2.079.000 spettatori pari ad uno share del 17.3%. Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.178.000 telespettatori con il 18% di share mentre la Santa Messa segna l’8.1% con 855.000 spettatori.

Su Rai2 O Anche No ha tenuto compagnia a 133.000 spettatori (1.4%). Su Italia1 The Vampire Diaries totalizza un ascolto di 284.000 spettatori con uno share del 2.9% nel primo episodio e 294.000 spettatori (2.7%). Su Rai 3 Domenica Geo convince 387.000 spettatori con il 4.2% di share. Su Rete 4 I Viaggi del Cuore ha coinvolto 158.000 spettatori (1.6%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 94.000 spettatori con il 3.2% di share nelle News e 243.000 spettatori (3.1%) nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

La Moto3 al 3.5%, la Moto2 al 3.8%.

Su Rai1 l’Angelus è stato seguito da 2.614.000 spettatori (18.8%) e Linea Verde ha intrattenuto 3.567.000 spettatori (19.5%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 1.363.000 spettatori (11.3%) e Melaverde ha interessato 2.355.000 spettatori con il 14.7% di share. Su Rai2 Dream Hotel conquista 778.000 spettatori con uno share del 5.5%. Su Italia1 The Vampire Daries sigla il 2.6% con 341.000. spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 1.089.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 Radici registra 769.000 spettatori con uno share del 3.7%. Su Rete4 Colombo ha fatto compagnia a 512.000 spettatori con il 2.6%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da 200.000 spettatori con l’1.8% di share. Su TV8 la gara di Moto3 interessa 531.000 spettatori (3.5%) mentre quella di Moto 2 ne interessa 806.000 (3.8%).

Daytime Pomeriggio

Il Segreto fermo al 10.8%.

Su Rai1 Domenica In è la scelta di 3.388.000 spettatori (17.1%) nella prima parte e di 2.977.000 (15.9%) nella seconda. Da Noi… a Ruota Libera segna il 15.1% con 3.033.000 spettatori. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 3.043.000 spettatori con il 14.4%, Beautiful 2.672.000 (13.1%), Una Vita 2.362.000 (12.1%) e Il Segreto 2.040.000 (10.8%); Daydreamer – Le Ali del Sogno piace a 2.166.000 spettatori con il 11.6% di share.

Domenica Live registra il 13.9% con 2.790.000 spettatori (presentazione 2.370.000 – 12.7% e Ultima Sorpresa 2.505.000 – 11.7%) Su Rai2 Quelli che Aspettano ha convinto 960.000 spettatori (4.9%) e Quelli che il Calcio 1.077.000 (5.8%); A Tutta Rete interessa a 1.026.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 Station 19 segna il 2.8% con 540.000 spettatori nel primo episodio e il 3.2% con 587.000 spettatori nel secondo; The Brave è la scelta di 600.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e di 571.000 (2.9%) nel secondo.

Su Rai3 Mezz’Ora in più è stato seguito da 1.310.000 spettatori (6.9%) e Mezz’Ora in più – Il Mondo che Verrà da 1.235.000 spettatori (6.7%); Kilimangiaro – Il Grande Viaggio fa compagnia a 1.247.000 spettatori (6.7%) e Kilimangiaro a 2.160.000 (10.6%). Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 601.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 L’Aria di Domenica ha informato 345.000 spettatori (share dell’1.8%). Su TV8 la gara di MotoGp sigla il 6.5% con 1.239.000 spettatori mentre Zona Rossa è seguito da 462.000 spettatori (2.5%). Su Rai Storia Domenica con… Franca Leosini, in onda dalle 15.58 alle 25.02, sigla lo 0.2% con 42.000 spettatori. Su Rai Sport la Coppa del Mondo Femminile di Sci stata seguita da 310.000 spettatori con l’1.5% di share.

Seconda Serata

Pressing Serie A 5.2%, L’Altra DS 4.8%.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 751.000 spettatori pari ad uno share del 6.5%. Su Canale 5 il TG5 Notte ha intrattenuto 539.000 spettatori con il 14.2% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 1.075.000 spettatori (6.8%) e L’Altra DS da 378.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Pressing Serie A segna un netto di 365.000 ascoltatori con il 5.2% di share (gli Highlights iniziali 716.000 – 5%). Su Rai 3 Tg3 – Mondo è visto da 433.000 spettatori (4.9%). Su Rete 4 Le Ceneri di Angela è la scelta di 144.000 spettatori (2.1%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 5.279.000 (24.9%)

Ore 20.00 6.273.000 (23.1%)

TG2

Ore 13.25 2.473.000 (12.3%)

Ore 20.30 1.838.000 (6.4%)

TG3

Ore 14.15 2.395.000 (12.1%)

Ore 19.00 3.183.000 (13.4%)

TG5

Ore 13.00 3.911.000 (19.3%)

Ore 20.00 5.223.000 (19.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.744.000 (10.2%)

Ore 18.30 1.299.000 (6%)

TG4

Ore 12.00 526.000 (3.6%)

Ore 18.55 796.000 (3.4%)

TGLA7

Ore 13.30 568.000 (2.7%)

Ore 20.00 1.091.000 (4%)