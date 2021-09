LA NUOVA STELLINA DELL’HARD BRILLA A VICENZA - SI CHIAMA MARICA CHANELLE, HA 25 ANNI, DIPLOMA MAGISTRALE, QUALCHE SUPPLENZA A SCUOLA E LA PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI DI MISS ITALIA - POI SI E’ STUFATA, HA FATTO UNO STAGE ALLA “SIFFREDI ACADEMY” INSIEME A SUA SORELLA (CHE LAVORA CON IL NOME DI “TINA PRINCESS”) E HA SBANCATO IL SETTORE VOLANDO NEGLI USA - BARBARA COSTA: “È STATO EVIDENTE FIN DALLE PRIME SCENE CHE LA RAGAZZA ABBINASSE IL SUO CORPO STATUARIO AD ATTITUDINI PER IL…” - FOTO

Barbara Costa per Dagospia

“Ma tu pensi che i parlamentari si fanno le p*ppe guardando il muro?”: così rispondeva Marica Chanelle a "La Zanzara" a chi un anno fa le chiedeva perché lei, da attrice porno, con altre colleghe reclamava i 600 euro contiani a indennizzo pandemia. Come se non fossero degne di attenzione, le sue curve strepitose, e come Marica le usa e le foggia, altera, decisa, e però non più in Italia: la ragazza di Vicenza ha fatto il salto, e da qualche mese è negli Stati Uniti, terra del porno che conta.

E qui Marica Chanelle ci prova, a diventare una vera pornostar. C’è già chi la chiama "la nuova Valentina Nappi" e c’è da dire che Marica pur agli inizi, pur con 50 scene porno complete e accreditate, agli americani piace, e basta leggere cosa dicono di lei, sui suoi imponenti seni (che io vorrei tanto capire se aiutati o no) sulle chat ma pure sui media porno i più attenti: “Le italiane, quando entrano nel business, fanno sul serio!”; “dio mio, che c*lo! era da tanto che l’Italia non presentava un ‘talento’ simile!”; “è una delle più calde che abbia mai visto, gente!”.

Marica si è già guadagnata un seguito di fan particolari, fan che adorano come lei urla appena prima e mentre orgasma: sono i video che procurano più erettili emozioni (ma c’è un uomo a cui non piace "sentire" una donna godere? E più se è lui che la sta facendo godere? Io non ne conosco).

Marica Chanelle – nome e cognome d’arte – ha 25 anni, ed è nel porno da 3. Diplomata magistrale, qualche supplenza, passaggi da modella e ragazza immagine fino a che si è stufata, o meglio ha capito che i suoi occhioni verdi sommati a tutto il ben di dio di cui geneticamente è riempita, era tempo di impiegarli in più opportuni – e monetari – modi. Uno stage alla Siffredi Academy (insieme a Tina Chanelle oggi Tina Princess, sua sorella più grande di due anni, anche lei fulgente sulle strade del porno), 4 scene con Rocco e Marica comincia a calcare i palcoscenici porno dei brand europei (da godersela tutta, e al rallentatore, la sua prova e i suoi umori nel dorceliano "Angelika, an indecent story", ma pure in "Marica, 22ans, la bombe venitienne", by Jacquie et Michel).

Che la ragazza abbinasse il suo corpo statuario e poco dimenticabile ad attitudini per il sesso a doppia penetrazione anale e vaginale, è stato evidente fin dalle prime scene. Il suo nome ha iniziato a girare vorticoso dopo un infuocato duo con il pornostar inglese Danny D. (quasi 25 cm di pene premio Oscar) in quel video dove Marica Chanelle è la sua infermiera cattiva. È poi continuato in performance interracial.

È poi rimasto bloccato nel lockdown pandemico. Bene ha fatto Marica a mollare l’Italia per andarsene in America: “Non mi pento di nulla e non voglio tornare indietro”, ha recentemente dichiarato, “qui negli USA mi trovo bene, anche se è un ambiente più competitivo di quanto mi aspettassi. Non mi preoccupo, io col sesso sono una macchina da guerra!”.

Marica, che ha pure sfilato alle selezioni di Miss Italia, ha scelto di stabilirsi a Colorado Springs, spostandosi di volta in volta a seconda dei set dove è prenotata. Gli americani lodano la serietà e la professionalità di questa “esotica italiana”, e specie la naturalezza con cui gira espliciti e provocanti porno con attrici trans.

Sui set Marica si ritrova accanto a nomi – e corpi – prima ammirati sul web, “e sono tutti piuttosto simpatici, alla mano, e mi mettono a mio agio”, dice Marica che, da quando sta negli Stati Uniti, avverte nitida la distanza con l’Italia: “Appena ho girato la mia prima scena porno e qualche frame promozionale è stato messo in rete, a Schio (suo paese natio) lo sapevano! Non potevo uscire di casa, nemmeno per fare la spesa!”.

Il consumo socialmente paritario e strabordante di porno combacia e stride con l’ipocrisia con cui gli stessi fruitori crocifiggono chi il porno lo fa: “Con la notorietà porno”, rivela Marica, “mi sono arrivati mail e post social di haters, gente strana, che mi dava della tr*ia, dell’amorale, e c’è pure chi mi spronava a conversioni religiose. L’Italia è un paese piccolo, e tanto provinciale”.

“Il porno mi ha aperto gli occhi su chi che mi circonda”, conclude Marica, “così mi sono sbarazzata di gente falsa. Io non mi vergogno di quello che faccio e, se a qualcuno non piace, e lo disapprova, sono problemi suoi. È solo la sua f*ttuta opinione!”. Niente fa fare, ragazzi: esportiamo talenti! Guardatevi Marica Chanelle, la sua bellezza e forza e ambizione, nelle performance per LegalPorno, o nel suo porno tra i più nuovi, "Nuru Massage", a garanzia Brazzers.

