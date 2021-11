LA NUOVA VITA DI BRITNEY – RISOLTA LA BATTAGLIA LEGALE CON IL PADRE, LA CANTANTE SPOSERÀ IL SUO ATTUALE COMPAGNO - SOGNA UN ALTRO FIGLIO E DICE DI VOLER TORNARE IN STUDIO PER REGISTRARE NUOVE CANZONI (SEMPRE SE NON SI AUTODISTRUGGE PRIMA) - I SUOI FAN HANNO PIANTO DI GIOIA STRADA FUORI DAL TRIBUNALE E PERSINO IL PRESIDENTE JOE BIDEN SI ERA INTERESSATO ALLA SUA SITUAZIONE - VIDEO

Anna Guaita per “il Messaggero”

bryan britney jamie spears

Tredici anni fa Britney Spears fu affidata dalla legge alla cura legale del padre, Jamie. Allora 27enne, la famosa cantante pop era stata protagonista di una serie di scomposti crolli in pubblico e di clamorose e aggressive liti con i paparazzi che non le davano pace.

Nella decisione del tribunale di accogliere l'appello del padre e di mettere la star sotto tutela legale molti allora videro un passo che l'avrebbe protetta da se stessa. Ma la scorsa estate abbiamo scoperto che questi anni sono diventati lentamente per Britney una vera tortura, che il padre l'ha sottoposta a controlli ai confini del maniacale, e probabilmente si è anche arricchito alle sue spalle.

britney spears in topless 5

Venerdì la giudice californiana Brenda Penny ha posto fine ai 13 anni di prigionia della cantante e ha stabilito che «la tutela legale della persona e dei beni di Britney Jean Spears non è più richiesta e d'ora in poi è terminata».

LA DISPERAZIONE

La testimonianza che Britney aveva reso a voce durante l'udienza dello scorso luglio era stata travolgente per il suo carattere disperato e indignato nei confronti di tutti coloro che in questi anni lavevano controllata fin nelle minime decisioni. Con un discorso tirato e senza pause di 23 minuti, Britney aveva raccontato al mondo di vivere una vita senza nessuna indipendenza, neanche quella di poter andare dal ginecologo per rimuovere la spirale e tentare di avere un altro bambino.

britney spears si fidanza con sam asghari 12

«Rivoglio la mia vita» aveva supplicato, descrivendo come il padre e la società finanziaria che controllavano i suoi beni non le concedessero neanche di ritirare soldi con il bancomat, di prendere un tassì da sola, di incontrarsi privatamente con il fidanzato, Sam Ashgari.

E quando tre anni fa aveva protestato perché la facevano lavorare troppo, il padre l'aveva portata da uno psichiatra che le aveva prescritto il litio, uno psicofarmaco usato nei casi di bipolarismo che ebbe solo l'effetto di farla sentire «sempre ubriaca».

IL PUBBLICO

Britney aveva chiesto che la sua testimonianza nel ricorso contro la tutela fosse aperta al pubblico, in buona parte per rispondere al massiccio movimento d'opinione nato intorno al suo caso grazie al mobilitarsi di una larga fetta del suo pubblico.

Manifestazioni pro Britney

Il movimento #FreeBritney ha avuto il merito di portare il Paese a discutere di questo istituto legale della conservatorship, la tutela ideata per proteggere in genere persone che abbiano perso la capacità di intendere e di volere e che a quanto pare è stata applicata in troppi casi e spesso in modo troppo severo.

jamie britney bryan lynne spears nel 2006

Persino il presidente Joe Biden si è interessato alla situazione della cantante e alla conservatorship e ha proposto di modificarla e una legge è stata presentata alla Camera per rivederla. Britney ha reagito alla notizia che la giudice la liberava con un tweet carico di emotività: «Non posso dannatamente crederci!!! Amo i miei fan da impazzire. Piangerò per il resto del giorno!!! Il miglior giorno di sempre».

Anche i suoi fan hanno pianto di gioia, e lo hanno fatto in strada, fuori al tribunale dove si erano radunati, come a ogni udienza della lunga battaglia legale.

jamie britney spears

UN ALTRO FIGLIO

Adesso tutti ovviamente si chiedono cosa farà la cantante. Negli anni di tutela non ha mai smesso di lavorare, e il suo patrimonio ha superato i 60 milioni di dollari, dei quali recupera la piena proprietà, assistita da un contabile. Si prevede che dopo aver firmato un contratto pre-matrimoniale Britney sposerà il suo attuale compagno.

Già madre di due figli teen-ager, Sean e Jayden, avuti nel breve matrimonio con il cantante-ballerino Kevin Federline, Britney ha pubblicamente rivelato di voler un altro figlio, e ha anche confermato di voler tornare in studio per registrare nuove canzoni. Nessun accenno invece al palcoscenico di Las Vegas, dove si è esibita per anni, con turni massacranti di sette giorni a settimana.

britney spears in topless

Per quanto invece riguarda il padre, l'avvocato di Britney ha confermato che è stata chiesta un'indagine sulla sua gestione della tutela della figlia. La madre, Lynne, che aveva appoggiato la tutela all'inizio, di recente era apparsa più vicina alla figlia e aveva condannato l'ex marito per aver ridotto il rapporto con Britney a «odio e paura. Britney però non ha accolto il riavvicinamento e anzi ha commentato: «Che Iddio abbia pietà dei miei genitori se mai concederò un'intervista».

