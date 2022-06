“TI HA DETTO CHE AVEVA OCCHI SOLO PER ME? MA CHE VOLEVATE FARE UN TRIANGOLO?” –

Ivan Rota per Dagospia

asia e morgan

Isola dei Famosi. Il triangolo no. Marialaura De Vitis si é innamorata del palestrato Luca Daffrè e lo ha detto a Carmen Di Pietro che l’ha rimproverata e le ha detto: “Prima volevi mio figlio Alessandro e mo questo? Della serie che non ti è andata bene con uno e ora vuoi uscire con questo. Comunque io sono felice se vi mettete insieme. Lui mi piace, anche perché altrimenti non l’avrei scelto come toyboy. Ah ti ha detto che aveva occhi solo per me? No aspetta ma che volevate fare un triangolo?”

Marco Cucolo, fidanzato mollato per ora da Lory Del Santo, di ritorno dall’Isola dei Famosi, ha perso la valigia . La showgirl e attrice ha dichiarato a Biccy.it :“La notizia è vera, ma non ho dettagli. È arrivato e..niente valigia! È stato un’ora e mezzo per fare la denuncia per ritrovare la valigia che gli riportano domani sera. Nel frattempo non ha niente da mettersi, starà con l’asciugamano in hotel .. ma a prescindere da tutto al momento non voglio vederlo e non gli faccio recapitare nessun vestito”.

shakira damiano

Lite furibonda all’Isola tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger che lo ha accusato di non averla aiutata dopo che si era ferita in acqua. Solo che lui si era offerto, ma lei gli ha detto che non si era fatta niente. Edoardo le ha detto: “ne parliamo lontano dalle telecamere” e poi ne hai parlato. Perché ti stai a cacare sotto per la nomination. L’hai detto “io non me ne voglio andare in semifinale, me ne voglio andare in finale”. Perché sta settimana? Dai che ti salvi dai. Prima o poi vi fregate, primo o poi la maschera casca.“

Shakira e Piqué, come si sa, si sono lasciati dopo dieci anni e dopo due figli. Il presunto tradimento con una giovane cameriera da parte di lui non c’entra niente. Perché da tre anni i due erano una coppia aperta. Ora Shakira volta pagina: ha un nuovo progetto con i Maneskin e trova il leader Damiano molto sexy…

rkomi paola di benedetto

Da tempo sul web non si è parlato d’altro che della presunta relazione tra Paola Di Benedetto e Rkomi, il cantante che è sempre a torso nudo (vedi Sanremo).Infatti, sembrava che tra i due fosse scoppiata la passione. Adesso è ufficiale e le foto in cui si baciano confermano la liason .

mercedesz henger

Chimica artistica.Come nascono i grandi amori ? Tra Alba Parietti e Fabio Adami galeotto il treno alta velocità Milano Roma. Posti lontani , ma giochi di sguardi , colpo di fulmine da film , senza mai dirsi una parola , lui l’ha avvicinata alla fine del viaggio , lei è quasi fuggita . Una scossa elettrica . Lui l’ha raggiunta e da quel momento la formula chimica della passione e dell’amore alla nitroglicerina e’ esplosa subito e li ha travolti .E’ il caso di dire che loro il loro treno non hanno perso …

Cristiano Malgioglio non sarà opinionista al Grande Fratello Vip in quanto sarà in giuria a Tale e Quale Show. Quindi niente coppia con Amanda Lear. I nuovi opinionisti del GF Vip, secondo voci di corridoio, potrebbero essere Asia Argento e Morgan. Tra i concorrenti si fa persino il nome di Evelina Sgarbi, una dei tanti figli del critico d’arte Vittorio Sgarbi.

alba parietti fabio adami

Secondo alcune voci Mahmood e Blanco, la fluida coppia di Brividi, avrebbero litigato, ma non c’é niente di vero e per sdrammatizzare Blanco ha pubblicato il seguente ironico post: “Ma quindi abbiamo litigato? Io non lo sapevo, allora sei uno stronzo . Ah mi dici vaffa? Allora adesso ti blocco. Sei un bastardo e ora lasciami in pace“.

marialaura devitis

Pare che Maria De Filippi potrebbe affidare la conduzione della pomeridiana di Amici a Silvia Toffanin. In effetti il lavoro della conduttrice di Verissimo è aumentato nell’ ultimo anno. Ed è andata a occupare alcuni degli spazi che prima appartenevano a Barbara D’Urso. Si attendono conferenze.

In molti si chiedono che fine abbia fatto Claudia Cardinale. Dov’è la fantastica Angelica del Gattopardo? Si dice che non abiti più a Parigi, ma in provincia. Peró di lei da tempo nessuna traccia.

marialaura de vitis

Piú che Fashion Week potremmo dire Fashion Week End: in pratica la settimana della moda milanese si é ridotta a pochi giorni. Imperdibile Magnum Photos: Colors, Places, Faces at Armani/Silos: negli spazi di Armani/Silos, apre la mostra fotografica dedicata alla famosa agenzia Magnum e alla sua storia di grandi scatti.

Si ricorderà anche il grande Mario Merola. La bella attrice e cantante partenopea Rosa Miranda va a nozze oggi a Villa Alma Plena di Caserta, residenza del 1800 appartenuta al marchese Giuseppe Letizia e ora di proprietà della famiglia Buiano, con il finanziere Salvatore Pisano. Rosa Miranda é stata per 15 anni partner di lavoro del re della sceneggiata.

luca daffre

Belen Rodriguez cambia sempre il look del figlio Santiago: ora appare con una chioma lunghissima, disordinata e in alcuni punti le ciocche sono troppo crespe. Senza alcuna ombra di dubbio, si tratta sicuramente di una parrucca. A mostrare il nuovo look selvaggio del bambino è stata la stessa showgirl con una foto pubblicata sulle sue Instagram Stories. Niente di meglio da fare?

Nel corso degli ultimi anni Jane Alexander, che tutti ricordiamo in Elisa di Rivombrosa ,ha dovuto combattere i suoi gravi problemi di alcolismo mettendo da parte la sua grande passione per la recitazione. Ora l’attrice ha vinto la sua battaglia .”Ho chiesto aiuto e sono rinata” ha detto .

marialaura de vitis 4

