2 mar 2021 10:10

IL NUOVO "TOUR" DI MICK JAGGER? IN SICILIA! MA DA TURISTA - BECCATO AD AGRIGENTO CON UN LOOK DA GITARELLA DELLA DOMENICA: VISITA ALLA CATTEDRALE POI IN GIRO PER IL CENTRO - DOPO L’ESTATE IN TOSCANA, IL FRONTMAN DEI "ROLLING STONES" SI E’ SPIAGGIATO IN SICILIA A OTTOBRE. LO HANNO AVVISTATO PRIMA ATTOVAGLIATO A MARZAMEMI, POI IN UN RESORT NELLE CAMPAGNE DI NOTO E INFINE TRA I CACTUS DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA…