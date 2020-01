NUOVO RECORD DI SGARBI: A “LA ZANZARA” RIESCE A INSULTARE PER 59 VOLTE IN 12 MINUTI DI INTERVISTA ALBERTO GOTTARDO CHE LO CRITICAVA PER ESSERSI CANDIDATO IN EMILIA ROMAGNA: MA DICE UNA VOLTA SOLA CAPRA – INTANTO UN’EX COLLABORATRICE DEL VECCHIO SGARBONE HA CHIESTO LA SUA DECADENZA DA SINDACO DI SUTRI: “NON HA MAI PARTECIPATO A UN CONSIGLIO COMUNALE” – VIDEO

VITTORIO SGARBI NUDO AL MATTINO

Nuovo record sgarbiano. A La Zanzara su Radio 24 Vittorio Sgarbi riesce a insultare per 59 volte in 12 minuti di intervista il malcapitato Alberto Gottardo che lo criticava per la candidatura in Emilia Romagna (Sgarbi è parlamentare e pure sindaco di Sutri). Questo il conto: 10 testa di cazzo, 7 coglione, 5 ignorante, 5 và a dar via il culo, 4 pezzo di merda, 3 qualunquista di merda, 3 minorato mentale, 2 coglione totale, 2 imbecille, 2 faccia di merda, 2 fallito, 2 ficcati l’eolico nel buco del culo, 1 coglione totale, 1 faccia da culo, 1 nullo, 1 merda, 1 plebeo, 1 povero mafioso di merda, 1 rotto in culo, 1 idiota, 1 incapace, 1 capra, 1 fazioso totale, 1 morto secco

2 – VAI A STUDIARE TESTA DI CAZZO, CAPRA, MORTO SECCO, QUALUNQUISTA DI MERDA”

Alla Zanzara in onda il 6 gennaio su Radio24 e condotta da Giuseppe Cruciani si parla di Vittorio Sgarbi e della sua assenza a Sutri nonostante sia il sindaco della città. Sgarbi viene attaccato da Alberto Gottardo e, quando contattato telefonicamente, lo travolge in un tripudio di insulti.

“Pensa quanto sono contenti a Sutri – attacca Alberto Gottardo all’inizio della trasmissione – le ultime due battaglie di Sgarbone sono la schiuma da barba che gli hanno fregato a Verona e il fatto che, pur di non stare a Sutri, si candida in tutte le province dell’Emilia Romagna. Ma uno si potrà incazzare? Io se fossi un cittadino di Sutri mi incazzerei”.

“No – risponde Parenzo – un cittadino di Sutri dovrebbe essere onorato del fatto di avere Sgarbi sindaco. Perché già il fatto che lui sia sindaco è un agitatore culturale”. Ma Gottardo non ci sta. Il sindaco è un sindaco e per lui deve essere presente alla vita e alla politica della città. “A Sutri ci sono le panchine che si rompono e Sgarbi dov’è? In Emilia Romagna – insiste Gottardo -. Riceverà un piccolo stipendio oppure no Sgarbi in quanto sindaco?”.

Parenzo rimane sulla sua linea in difesa del primo cittadino: “Sgarbi ha rianimato la città”. Durante il botta e risposta in trasmissione fanno partire una registrazione di Sgarbi in cui parla delle elezioni in Emilia Romagna. “Ho il Corano in mano – dice Sgarbi -. Le elezioni in Emilia Romagna, vuole Maometto, le vincerà il centro destra”.

Finalmente, a metà della trasmissione, dalla Zanzara riescono a contattare telefonicamente Vittorio Sgarbi e volano insulti nei confronti di Gottardo. “Ho portato 200mila euro per le mostre di palazzo Doebbing, ho fatto due serie di mostre importantissime, ho portato il Caffeina village che ha portato 12mila persone per Natale…” spiega Sgarbi ancora calmo.

“Quindi non può fare un cazzo e andare in campagna elettorale perché tanto l’anno scorso ha già fatto delle altre cose – incalza Gottardo -. Ma almeno lo stipendio da sindaco lo dà indietro?” “Io non prendo lo stipendio, testa di cazzo – si spazientisce Sgarbi -. E’ diventato uno dei borghi più belli d’Italia, ho aperto un palazzo che non hai mai visto, testa di cazzo, vai a studiare prima di dire stronzate, coglione, non hai mai fatto un cazzo in vita tua. Ho aperto un museo bellissimo. Vai a dirlo a tutti i sindaci che non fanno niente, che scaldano il culo. Un sindaco non deve stare in un posto, deve fare delle cose”. “Ma se viene eletto in consiglio regionale – chiede Gottardo – fa così anche in Emilia Romagna? “Il consiglio regionale è un’altra cosa, non devo fare assolutamente nulla – dice Sgarbi -. Ho fatto l’assessore alla Cultura in Sicilia per tre mesi e ho fatto più che in trent’anni di chiunque altro. Vai a Sutri prima di parlare, vai a palazzo Doebbing, testa di cazzo, morto secco, è venuto anche Parenzo lì. Coglione, devono cacciarti a calci nel culo, perché ti pagheranno per dire queste stronzate a Radio 24″.

Ma Gottardo non molla la presa e parla della Sicilia: “E allora l’eolico in Sicilia? E’ stato un fallimento. Lei ha perso una battaglia perché non c’era mai”. “Sei una capra comprata da questi imbecilli” taglia corto Sgarbi. “Per fare il sindaco – afferma Parenzo prendendo le parti del primo cittadino di Sutri – non c’è bisogno di stare fisicamente su una poltrona. Uno ha delle idee e le applica, anche se va una volta al mese. Diglielo Vittorio”.

Ma Vittorio Sgarbi non risparmia nemmeno lui: “Guarda che quello lo chiami tu, ti tieni un minorato lì per fare i soldi tu. E’ un minorato mentale, un rotto in culo, imbecille, incapace e pagato da voi. Io non sono pagato, lui è pagato sicuramente per dire stronzate. Vada a Sutri, vada a palazzo Doebbing, al mitreo. Sei ignorante, un tipico qualunquista di merda, non chiamatemi più, non parlerò mai più con la Zanzara”.

E ancora sulla sua candidatura in Emilia Romagna: “Io faccio quello che mi chiedono, faccio quello che ritengo giusto, non ho bisogno di nulla. Che mi dica chi è il sindaco di Nepi – dice rivolgendosi a Gottardo – quella faccia di merda, mi dica come si chiama, cosa fa e dove va. Dica come si chiama il sindaco di Viterbo. Dica qualcosa, parli di quello che non sa quella testa di cazzo”.

3 – VITTORIO SGARBI, CHIESTA DECADENZA DA SINDACO DI SUTRI: “IN CONSIGLIO COMUNALE NON C’È MAI”

Natascia Grbic per www.fanpage.it

Candita Pittoritto, ex collaboratrice di Vittorio Sgarbi durante la campagna elettorale per il sindaco di Sutri, ha denunciato il critico d'arte per le continue assenze in consiglio comunale. E chiesto la sua decadenza dalla carica, dato che da quando ricopre il ruolo di primo cittadino non ha mai partecipato a un consiglio comunale. E la sua assenza sta creando un vuoto in consiglio comunale che renderebbe impossibile governare la cittadina di Sutri, la cui amministrazione è politicamente allo sbando. La denuncia di Candida Pittoritto, presidente del movimento ‘Civiltà Italiana', ha inviato una lettera al Segretario comunale del Comune di Sutri, alla Prefettura di Viterbo e alla Corte dei Conti, per chiedere di indagare Vittorio Sgarbi ed eventualmente rimuoverlo dalla carica di sindaco di Sutri.

"Il Comune di Sutri e gestito da un anno e mezzo circa senza un sindaco quasi mai presente sul territorio – si legge nella richiesta di decadenza presentata da Pittoritto – Un sindaco che non partecipa alle giunte, che non partecipa alla vita cittadina, trascinato in continue liti di maggioranza e di opposizione, in una situazione dove e difficile capire quale sia la maggioranza e quale invece sia l’opposizione, ma la cosa piu grave che il primo cittadino Vittorio Sgarbi essendo anche consigliere comunale, pertanto eletto dal popolo, in tutto questo periodo oltre a non essere presente in Giunta non e mai presente ai Consigli Comunali".

Secondo quanto riportato da Pittoritto, dato che "nel comune regna il caos piu assoluto e in tali condizioni non si risolvono certamente i problemi di normale amministrazione, con le continue liti per un posto in Giunta, io come cittadina italiana e come presidente del Movimento Civilta Italiana, denuncio ed espongo che il sindaco di Sutri Vittorio Sgarbi sta violando l'articolo 273 comma 6 del decreto legislativo 267/2000, in quanto le sue ripetute assenze in consiglio comunale non sono dovute a giusta causa. Infatti il sindaco risulta essere sempre attivo altrove in altre sue attivita, lungo l’intera penisola, sia per i propri spettacoli, per le presenze televisive e quant’altro. Percio in base alla legge sunnominata chiedo di indagare ed eventualmente in caso di accertamento positivo, far decadere da consigliere comunale il sindaco Vittorio Sgarbi, conseguenza della quale sarebbe anche la sua decadenza dalla carica di primo cittadino". Attualmente non è arrivata nessuna risposta dal sindaco di Sutri, che non ha ancora commentato la richiesta di decadenza avanzata nei suoi confronti.

