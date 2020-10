NUOVO SCAZZO TRA SELVAGGIA LUCARELLI E ALESSANDRA MUSSOLINI - LA DUCIONA DICHIARA IL SUO AMORE PER IL MARITO MAURO FLORIANI (“NON POTREI VIVERE SENZA DI LUI, SAREBBE UN FALLIMENTO”), NONOSTANTE LE CORNA, VISTO CHE LUI FU BECCATO A FARE SESSO CON DELLE MINORENNI - SELVAGGIA REAGISCE: “IN REALTÀ, POSSIAMO SEMPRE VIVERE SENZA UN MARITO. SI TRATTA DI FARE DELLE SCELTE. ABBIAMO LE RISORSE PER FARCELA ANCHE SENZA UN UOMO…”

Anche la sesta puntata di Ballando con le stelle 2020 ha visto andare in scena uno scontro tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli, per via di una differenza di vedute sulle donne e sui sacrifici che fanno pur di mantenere unita la famiglia. Tutto è nato da una confessione della concorrente di Ballando con le stelle, in un video andato in onda poco prima della sua esibizione. Ecco quanto ha dichiarato.

Dal 1989, Alessandra Mussolini è sposata con Mauro Floriani. La concorrente ha iniziato il suo discorso parlando di quello che sua madre faceva per ignorare i tradimenti del marito. Si tingeva i capelli biondi come quelli dell'amante del suo compagno, in modo da convincersi che i capelli trovati sui vestiti fossero i suoi. Maria Scicolone, tuttavia, divorziò dal marito Romano Mussolini quando Alessandra aveva 4 anni: "Per me è stato un fatto traumatico e non vorrei mai fare provare ai miei figli quello che ho provato io. È dura perché a volte sarebbe più facile dire ciao e non condanno chi lo fa, io non ho più certezze". Poi ha parlato dell'amore che prova per Mauro Floriani, che diversi anni fa fu coinvolto in uno scandalo:

"Io non potrei vivere senza mio marito, senza i miei figli. Sarebbe per me un fallimento. La famiglia va puntellata ogni giorno. Non la puoi trascurare. Non è un costo. Lo sarebbe se non ci fosse l'amore. Io ho l'amore per i figli e per mio marito".

Rossella Erra, che riporta in studio il parere dei social, si è complimentata con lei: "Riguardo al dolore che le donne portano sulle spalle, Alessandra è un riferimento che ogni donna può fare proprio". Selvaggia Lucarelli è saltata sulla sedia. Si è detta subito contraria:

"Scusate non facciamo passare che la donna che si porta la sofferenza sulle spalle sia un modello, ognuno sceglie nella vita quello che vuole sopportare e tollerare. Non facciamo passare questo messaggio. Io ho sentito in quella clip che non puoi vivere senza tuo marito. In realtà, possiamo sempre vivere senza un marito. Si tratta di fare delle scelte. Abbiamo le risorse per farcela anche senza un uomo. È un messaggio sbagliato".

Alessandra Celentano ha chiesto un parere in proposito a Milly Carlucci. La conduttrice ha detto di rispettare le scelte di tutte le donne: "Io penso che ognuno scelga il proprio percorso. Può esserci una donna che ha bisogno di aggrapparsi ai propri affetti e la donna che anche nella dissoluzione dei propri affetti, riesce a mantenere la propria forza e identità". Roberta Bruzzone ha colto l'occasione per mandare un messaggio alle donne:

"Non siete tenute a sopportare croci e nemmeno corna, ricordatevelo sempre. La vostra vita appartiene a voi, siete libere di fare le scelte che volete. Tentiamo di superare questo Medioevo culturale. Voglio dare questo messaggio in generale". Alessandra Mussolini ha concluso: "Sembrate dei robot, ci sono anche dei sentimenti".

