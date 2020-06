OCCHIO ALLE BUFALE - SU FACEBOOK C'È UNO CHE SI SPACCIA PER GIUSEPPE CANDELA, VERO COLLABORATORE DI DAGOSPIA, CON UNA FOTO PROFILO SCELTA TRA LE IMMAGINI DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE - MILLANTA DI ESSERE ''SPECIAL SPY'' PER QUESTO DISGRAZIATO SITO, DOVE IVNECE PREFERIAMO PARLARE COME MAGNIAMO, E COPIA E INCOLLA I NOSTRI ARTICOLI. CARO ''GIUSEPPE FELICE CANDELA'', SALUTACI MARK CALTAGIRONE E FATTI INSEGNARE COME SI FANNO I PROFILI FARLOCCHI!

il fake giuseppe felice candela usa foto finte

DAGONEWS

Ma 'ndo vai se il fake non ce l'hai? Saranno gli strali del defunto Mark Caltagirone o le gesta di qualche mitomane ma il nostro Giuseppe Candela è finito nel mirino dei profili finti. L'account in questione gioca sul filo dell'equivoco. Aggiunge il secondo nome inesistente, Felice, e l'immagine di copertina con il logo di Dagospia. Nella sua descrizione racconta che è un giornalista che si muove sull'asse Roma-Palermo-Catania e sottolinea il suo impegno come "special spy" (ma parla come magni!) per questo sito. La situazione peggiora con il motto: "L'informazione che non si piega."

IL FINTO GIUSEPPE CANDELA LAVORA PER IL GUARDIAN

Non ha foto reali, ma ha mandato richieste di amicizia in massa a un po' di addetti ai lavori. E così nel curriculum altre esperienze per accreditarsi: collaborazioni con Libero, Il Riformista, Huffington Post e persino il The Guardian. Non solo, il Candela, quello Felice, è pure direttore di QuoTidiano QTSicilia Magazine (maiuscole ad cazzum comprese) e la sua pagina Facebook conta 12 mila seguaci, un numero telefonico in bella vista al quale, come immaginabile, non risponde nessuno.

il fake giuseppe candela special spy per dagospia

Abbiamo avvertito il vero Giuseppe Candela, che gli ha richiesto l'amicizia. Come risposta blocco immediato e cambio della foto che, basta googlare, viene direttamente segnalata tra "i volti che non esistono", persone create attraverso l'intelligenza artificiale. Non solo, per evitare problemi ha anche cambiato l'immagine di copertina, non cancellata invece la collaborazione con questo sito. Caro Felice, salutaci Rebecca e Sebastian Caltagirone!

il fake giuseppe candela ha anche la foto fake il fake giuseppe felice candela usa foto finte il finto giuseppe candela con foto finta il fake giuseppe candela scopiazza i nostri articoli