OCCHIO AL FEMORE! – SCENA PULP A “UOMINI E DONNE” DOVE GEMMA GALGANI È VOLATA DALLE SCALE SULLE NOTE DELL’APE MAIA, LA CANZONE SCELTA DALL’ACERRIMA NEMICA TINA CIPOLLARI PER PERCULARLA: LA DAMA SCIVOLA, ATTERRA SULLE GINOCCHIA E INIZIA A SANGUINARE – LA DE FILIPPI LA SPEDISCE IN INFERMERIA, MA QUANTO TORNA C’È LA SECONDA MAZZATA: DOPO ESSERE STATA SEDOTTA DA UN UOMO DEL PARTERRE, VIENE PURE ABBANDONATA… - VIDEO

Giada Oricchio per "www.iltempo.it"

la caduta di gemma galgani a 'uomini e donne' 16

Doppio crollo per Gemma Galgani nella puntata di mercoledì 24 marzo di UominieDonne, il dating show di Maria De Filippi: precipita dalle scale e cade dalle grazie di Maurizio Giaroni.

Gemma Galgani è sbocciata come un fiore di pesco a primavera e ha riscoperto l’interesse per Maurizio Giaroni con il quale, un mese fa, aveva vissuto un triangolo da soap opera finito in modo umiliante. Ebbene, Gemma lo ha riagganciato e gli ha proposto una serata insieme, il cavaliere ha acconsentito accecato dalla gioia di tornare protagonista su Canale 5.

Trascorsa la notte, è venuto il momento dello show. Gemma Galgani, in abitino azzurro polvere, entra in studio sulle note di “Vola l’ape maia”. E’ compiaciuta, sfila leggiadra, scende le scale e all’altezza degli ultimi 3 scalini, vola, vola come l’ape maia, appunto. Un tonfo peggiore di quello di Lucifero dal paradiso all’inferno. Gemma mette il tacco in fallo, inciampa, implode su se stessa e il caschetto che si impenna: inutile il tentativo di aggrapparsi al plexiglas che trema per lo sforzo.

la caduta di gemma galgani a 'uomini e donne' 17

La Galgani finisce in ginocchio come una mondina però si rialza lesta: un gatto dalle 9 vite. La dama torinese prende posto al centro fingendo di stare benissimo nonostante inizi a scorrere un fiumiciattolo di sangue da entrambe le gambe. Maria De Filippi si preoccupa: “Hai il sangue sulle gambe, aspetta che chiamiamo il dottore. Sanguini, solo che ci vuole un attimo, nessuno si può avvicinare, hai le calze? Non puoi essere disinfettata sulle calze.

la caduta di gemma galgani a 'uomini e donne' 15

Hai fatto un bel volo, domani usciranno i lividi”, ma Gemma, mento risoluto, risponde con il canto sulle labbra: “Nooo, sto benissimo, basta un cerottino, non sapete quante volte sono caduta in teatro. Io rimbalzo sempre, pensavo di volare con l’ape maia, ero presa dal’entusiasmo”. L’impavida eroina Gemma non persuade Maria De Filippi che a forza la spedisce nel backstage per i medicamenti, mentre l’opinionista Tina Cipollari minimizza: “Fa la spavalda, si è fatta male, anche se cade sempre in piedi”.

la reazione di tina cipollari alla caduta di gemma galgani 2

La Galgani esce ed entra Maurizio, camicia in jeans en pendant con gli occhi. E’ troppo preso dalla necessità di comunicare la fuitina dal programma per essere turbato dall’incidente della sua bella, la De Filippi lo nota e gli si rivolge con cordiale sdegno: “Hai capito cosa è successo a Gemma? Dovrai assisterla. Come è andata la serata?”, l’uomo è titubante, sembra seduto sui carboni ardenti e bofonchia: “C’è stato un bacio a stampo. Abbiamo chiacchierato e guardato il Festival di Sanremo”. La verità è che Maria De Filippi crede più a Pinocchio che al cavaliere e con tono scettico osserva: “Quando l’hai abbracciata, hai provato eccitamento? No eh?” e Maurizio annuisce guardando un punto nel vuoto. Gli opinionisti lo incalzano, Gianni Sperti lo definisce “bugiardo e paraculo”, Tina lo demolisce: “Tu non sei interessato, sei un farabutto e un avventuriero”.

la caduta di gemma galgani a 'uomini e donne' 4

Maurizio incassa senza replicare perché sa che di lì a poco tornerà libero. Gemma rientra con due vistosi cerotti e con un paio di ballerine al posto del tacco 12 e MDF le spiega che lui ha deciso di andarsene e che ha raccontato di non aver provato un briciolo di fremito quando l’ha stretta a sé. La 72enne torinese trasecola e finge stupore: “Ieri sera è stata una serata bellissima, mi ha dato un abbraccio fortissimo, diceva più di un bacio. Ci siamo tenuti la mano, ero accoccolata sulla sua spalla, mi sentivo serena e protetta, mi sentivo a casa”. La Cipollari sbotta: “Stai dicendo delle scemenze! Se ne vuole andare, non prova niente per te. Non vuole fare una storia con te, non c’è feeling, non gliene frega niente, come te lo dobbiamo dire?”, pure la De Filippi le fa notare che la sua “sensazione di famiglia” è una boiata altrimenti Maurizio non vorrebbe correre via come Bi Bip.

la caduta di gemma galgani a 'uomini e donne' 5

Gemma però fa finta di non sentire, non vedere e non capire e supplica Maurizio di restare mentre lo studio si trasforma in un mercato del pesce. Gli strepiti sono interrotti dalla conduttrice che sotto, sotto la prende in giro: “Lui deve essere libero di andarsene, Gemma, mi pare un amore non nato o ti senti Giulietta e Romeo?! Ma come fai a dire che non te lo aspettavi?!”. Alla fine, è Tina a incastrare Maurizio: “Se venire qui ti crea imbarazzo e disagio, puoi contattarla fuori”, quello prende la palla al balzo e pure lui vola via come l’ape maia (mai canzone fu più indovinata!) lasciando Gemma affranta e in lacrime. Dunque, nuova pietra sull’ennesimo amore mai nato della dama che, dopo 10 minuti di “lutto”, risale sulla giostra. Uscirà con Domenico, cultore del Dolce Stil Novo.

