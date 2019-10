celentano adrian

DAGONEWS

Senza che ancora si sappia la dinamica dello show di Celentano, sembrano accreditarsi sempre più le voci sulla presenza nella prima puntata di due campioni di audience: Carlo Conti e Paolo Bonolis. I due rivali delle prime serate di Rai e Mediaset uniti per il grande ritorno del Molleggiato. Carlo Conti, l’eroe dei due mondi in prima serata su entrambi le reti ammiraglie, sarà alla corte di Adrian o Adrian(O)?

Lo spettacolo vedrà l'arzillo 81enne Adriano al centro del programma e re del palco. Ora che è certo il ritorno in onda giovedì 7 novembre su Canale5, è confermato anche il cartoon tanto caro al cantante, che rimane fondamentale nello sviluppo della serata. Ma non è chiaro se sarà trasmesso prima o dopo lo show in diretta.

PAOLO BONOLIS CARLO CONTI E GERRY SCOTTI

Un'altra anticipazione che siamo in grado di farvi è che sul palco appariranno anche politici, che saranno messi sulla graticola da Celentano in persona. Si parla di personaggi di primissimo piano, di attuali ed ex membri del governo. Dopo i deludenti ascolti del primo tentativo di ''Adrian'', insomma, dalle parti del clan hanno deciso di fare le cose in grande e di schierare l'artiglieria pesante…

episodio di adrian sulle grandi navi a venezia 1 celentano adrian CLAUDIA MORI ADRIANO CELENTANO celentano adrian celentano adrian perego bonolis conti