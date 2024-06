13 giu 2024 10:05

ODDIO CHE PALLE, CARLO CONTI PENSA DI TRASFORMARE SANREMO NE "I MIGLIORI ANNI": “VORREI APRIRE IL MIO SANREMO CON VASCO ROSSI MA PENSO CHE RESTI UN SOGNO” - IL CONDUTTORE BISCOTTATO ANNUNCIA NOVITA’ SUL REGOLAMENTO: “MENO CANZONI IN GARA, I GIOVANI NON SI UNIRANNO AI BIG. IO NON RESISTO, AVENDO UNA CERTA ETÀ, RIMETTO IL DOPO FESTIVAL” (COME ANTICIPATO DA DAGOSPIA)