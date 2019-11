OGNI EGO HA IL SUO SCANZI / 2 - IL GIORNALISTA A DAGOSPIA: “SE DOVESSI SCRIVERTI PER OGNI BUON ASCOLTO CHE FACCIO, TEATRO CHE RIEMPIO O LIBRO IN CLASSIFICA CHE PIAZZO, FAREI SOLO QUELLO. MI PERDONERAI SE HO ANCHE UNA VITA E NON SEMPRE SEI IL PRIMO DEI MIEI PENSIERI” - DAGO-RISPOSTA: “AVRAI ANCHE UNA VITA MA TI FACCIAMO NOTARE CHE STAI SPENDENDO IL SABATO A SCRIVERCI E A COMPULSARE DAGOSPIA, IN PIENO FURORE EGOLATRICO. O EGOLATRINICO…”

Riceviamo e pubblichiamo:

ANDREA SCANZI E LUIGI DI MAIO

Caro ineffabile Dago-Scriba, se dovessi scriverti per ogni buon ascolto che faccio, teatro che riempio o libro in classifica che piazzo, farei solo quello. Mi perdonerai se ho anche una vita e non sempre sei il primo dei miei pensieri. Ringraziandoti della risposta, perfida e pepata come piace a noi, mi limito amichevolmente a ricordarti che Accordi & Disaccordi un anno fa fece il 3.4% con Salvini e Travaglio e, due settimane fa, il 2.8% con Bersani.

Ciò a dire che i numeri di ieri, senz’altro dovuti anche all’ospite (grazie al cazzo: vale per ogni programma :) e al traino dei mitico Crozza, sono più norma che eccezione. Ah: una settimana fa, con Delrio, gli ascolti sono stati dei 2.4% e non del 2.3%. Cioè buoni. Come sempre. Anche se - lo so bene - non saremo mai cool come Protestantesimo.

Ciao!

ANDREA SCANZI

Andrea Scanzi

Dago-risposta

Caro Scanzi, avrai anche una vita e, come hai fatto notare con il tuo proverbiale garbo, non saremo il primo dei tuoi pensieri ma ti facciamo sommessamente notare che stai spendendo il sabato a scriverci e a compulsare Dagospia, in pieno furore egolatrico. O egolatrinico. Siamo lieti di registrare i buoni ascolti passati con Salvini e con Bersani, oltre al record con Di Maio in studio. Ma se lo share di “Accordi & Disaccordi” viene influenzato dal calibro dell’ospite e viene aiutato dal robusto traino di Crozza, allora l’appeal del tandem Scanzi-Sommi qual è? Praticamente nullo, direbbero gli addetti ai livori. Ma ci limitiamo a sussurrarlo: non vorremmo che a qualcuno, a Nove, venga in mente di piazzare due cartonati in trasmissione per risparmiare danari. E fondotinta.

ANDREA SCANZI

OGNI EGO HA IL SUO SCANZI - IL GIORNALISTA DEL “FATTO” SCRIVE A DAGOSPIA PER RIVENDICARE I BUONI ASCOLTI DEL SUO “ACCORDI & DISACCORDI” SU NOVE: “IN UN REPORT AVETE SCRITTO CHE LA TRASMISSIONE HA LO STESSO APPEAL DI UNA PUNTATA IN REPLICA DI “PROTENSTANTESIMO”. MA IERI ABBIAMO FATTO IL 3.7% DI SHARE. IL NOSTRO RECORD” - LA DAGORISPOSTA: “SONO SERVITI 46 GIORNI PER COMUNICARCI I RISULTATI AUDITEL. VENERDÌ SCORSO LA TRASMISSIONE AVEVA OTTENUTO IL 2,3%, NUMERO NON DEGNO DI UNA MISSIVA….”

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ogni-ego-ha-suo-scanzi-giornalista-ldquo-fatto-rdquo-scrive-219223.htm