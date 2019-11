OGNI EGO HA IL SUO SCANZI - IL GIORNALISTA DEL “FATTO” SCRIVE A DAGOSPIA PER RIVENDICARE I BUONI ASCOLTI DEL SUO “ACCORDI & DISACCORDI” SU NOVE: “IN UN REPORT AVETE SCRITTO CHE LA TRASMISSIONE HA LO STESSO APPEAL DI UNA PUNTATA IN REPLICA DI “PROTENSTANTESIMO”. MA IERI ABBIAMO FATTO IL 3.7% DI SHARE. IL NOSTRO RECORD” - LA DAGORISPOSTA: “SONO SERVITI 46 GIORNI PER COMUNICARCI I RISULTATI AUDITEL. VENERDÌ SCORSO LA TRASMISSIONE AVEVA OTTENUTO IL 2,3%, NUMERO NON DEGNO DI UNA MISSIVA….”

Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Dago,

In un affettuosissimo retroscena da te pubblicato il 30 settembre, https://m.dagospia.com/discovery-ha-un-problema-e-sono-gli-ascolti-e-l-identita-del-canale-nove-l-analisi-215047 dove il Canale Nove veniva paragonato a una sorta di confraternita di falliti neanche stessimo parlando di Italia Viva, c’era scritto anche questo: “Accordi & Disaccordi con il duo Sommi-Scanzi ha lo stesso appeal di una puntata in replica di Protestantesimo“. Sono d’accordo. Quello che però l’autore non sapeva è che le repliche di Protestantesimo spaccano di brutto! :)

Ieri, ospite Luigi Di Maio, abbiamo fatto il 3.7% di share. Il nostro record. Numeri (mi consentirai) non proprio trascurabili, come chiunque mastichi un minimo di tivù ben sappia. Desideravo quindi ringraziare quel misterioso/a scriba per l’affetto e l’appoggio dimostratoci, esortandolo/a magari la prossima volta a paragonare me al fake scemo di Nardella, Sommi alla copia mencia di De Angelis e Travaglio a un Facci triste che non ce l’ha fatta. Come minimo raggiungeremmo il 4%.

Buon lavoro!

Andrea Scanzi

Dago-risposta

Caro Scanzi, grazie per la celere risposta al nostro articolo pubblicato lo scorso 30 settembre. Un articolo, non dispiacertene, dedicato ai problemi dell'intero gruppo Discovery, e non solo a te. Una precisazione che non vorremmo creasse problemi contenitivi al tuo Ego. Hai aspettato quarantasei giorni per comunicarci i risultati auditel di "Accordi e Disaccordi" perché sicuramente impegnato in altre faccende. Venerdì scorso la tua trasmissione aveva ottenuto il 2,3%, numero positivo che però tu stesso non hai ritenuto degno di una missiva.

Ci complimentiamo con te, con Sommi e con Travaglio per il risultato ottenuto ieri. Ci complimentiamo, soprattutto, con Maurizio Crozza che supera il 5% di share ogni venerdì e sarebbe capace di assicurare, con il suo traino, buoni ascolti anche alla replica di Protestantesimo.

Per motivi di cronaca ricordiamo che ieri "Accordi e Disaccordi" ha potuto contare sulla presenza del ministro Di Maio, nome probabilmente di richiamo per il suo target, e che Rai1 dopo la partita della Nazionale si è spenta in anticipo rispetto a sette giorni fa, quasi in contemporanea con l'inizio della tua trasmissione, favorendo dunque la parziale fuga del tuo pubblico sulle altre reti.

"Accordi & Disaccordi con il duo Sommi-Scanzi ha lo stesso appeal di una puntata in replica di Protestantesimo", avevamo scritto non parlando dunque dei risultati auditel ma della appeal della trasmissione, cosa che rientra nel gusto di chi guarda. Protestantesimo va in onda dal 1973, ti auguriamo la stessa fortuna.