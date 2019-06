A OGNI LAPO-CALISSE SEGUE UNA LAPO-LOVER - IL NOSTRO ADORATO LAPONE È ''INNAMORATISSIMO'' DI TANYA FROLOVA, MODELLA RUSSA PRET-A-PORTER CHE LO IMBOCCA E LO POMICIA SU UNO YACHT. LE FOTO RUBATE APPAIONO A POCHI GIORNI DAL CASO DEL SUO (PRESUNTO!) AMANTE NEWYORKESE CHE LO HA DENUNCIATO

TRAVIS LONDON HA CHIESTO UN RISARCIMENTO DA 10 MILIONI DI DOLLARI A LAPO ELKANN

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/rsquo-ex-amante-lapo-travis-london-vuole-10-milioni-dollari-204897.htm

https://www.tgcom24.mediaset.it/

L'estate inizia sotto il segno del relax in barca al largo di Portofino per Lapo Elkann, che è stato pizzicato dal settimanale Chi in compagnia di Tanya Frolova, modella russa di 26 anni. Il rampollo di casa Agnelli, l'unico scapolo d'oro rimasto nella dinastia torinese, bacia con passione la ex finalista di Miss Russia. Lei lo imbocca e lui ricambia con grande trasporto tra avvinghiamenti e coccole.

Il fine settimana di Lapo comincia il sabato pomeriggio sulla barca con un po' di amiche, poi la passione tra Elkann e Tanya si fa via via più evidente e i giochi più pericolosi. Quando scendono in piazzetta a Portofino per l'aperitivo l'attrazione è palpabile. Tutti li guardano, ma sono abituati a vedere il rampollo di casa Agnelli in dolce compagnia e concordano sul fatto che le donne le tratta da principesse.

