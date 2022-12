OH BABBO NATALE, CHE BEL "PACCO" CHE MI HAI PORTATO! - DA QUANDO ESISTE IL CINEMA HARD, BABBO NATALE E’ STATO “USATO” IN TUTTE LE SALSE E POSIZIONI - BARBARA COSTA: “NON C’È PORNOATTORE ACCLAMATO (PASSATO, MA PURE DEL PRESENTE) CHE UNA VOLTA L’ANNO NON ABBIA INDOSSATO DIVISA ROSSA E BARBA BIANCA PER OMAGGIARE LA PIÙ CEDEVOLE FANCIULLA O LA PIÙ RITROSA. E NON C’È PIN-UP CHE A NATALE NON ABBIA "DATO" IL MEGLIO DI SÉ E COLMATO LE SANTE FESTE DI URLI E ANSIMI I PIÙ DELIRANTI…”

Barbara Costa per Dagospia

xmas vintage porn video 2

Da quando esiste Babbo Natale? Di sicuro non da poco. Ed è da quando esiste la pornografia, specie cinematografica, che Babbo Natale è stanato nelle più lerce pose! Che sesso e Babbo Natale stessero d’incanto insieme, chi fa porno lo ha capito all’istante, e infatti si giura che, tra i primissimi girati cinematografici, vi sia Babbo Natale che sc*pa e si fa sc*pare.

xmas vintage playboy 1970

Un filmato degli anni '20 del Novecento, giusto un secolo fa, è fruibile sui siti porno free: se sia autentico o no è questione dibattuta, quel che è certo è che Santa Claus le donne non vedono l’ora di averlo tra le gambe, per scartare altri doni, per ricevere ben altro "pacco"! È quello porno un Babbo Natale senza candore, che reclama potenza virile, e se oggi, Babbi Natale e più Mamme, ci tentano in natalizia offerta speciale sulle app hot, pronte/i previo pagamento a offrirci focosi virtuali sollazzi, in tempi pre app il cinema porno sotto le Feste si scatenava a sfornare Babbi Natali e i più arrapati, sfoderanti sacche di sperma letizia.

xmas vintage hustler 2005

Non c’è pornoattore acclamato (passato, ma pure del presente) che una volta l’anno non abbia indossato – e subito dismesso – divisa rossa e barba bianca per omaggiare la più cedevole fanciulla o – ma solo all’inizio – la più ritrosa.

xmas vintage porn video 1

Fin troppo ovvio oggi tacciarli di maschilismo, ma sono stati gli anni '70, se non di più gli '80, a regalarci i Babbi Natali pornografici migliori, e mi si permetta l’onta di mettere sotto le natalizie luci della ribalta il divenuto innominabile Ron Jeremy (e a proposito: magari col nuovo anno ci daranno sue nuove, lo faranno uscire di galera o sanciranno di farlo marcire tra le sbarre perché è come dice l’accusa, Jeremy è un vecchiaccio stupratore, e di minorenni, e merita di finire la sua vita in prigione), Ron Jeremy, sottolineo, che, col suo panzone, era un Babbo Natale credibilissimo, e porno primeggiante su colleghi stalloni a pene messi pure meglio di lui. I porno di Natale con Jeremy si trovano in rete, e alcuni sono serial.

xmas vintage playboy 1973

Le cosce e i seni vieppiù se pompati e il fisico tutto delle attrici porno sono stati sotto Natale chiamati agli straordinari, fin dalla notte dei porno tempi. Non c’è pin-up che a Natale non abbia "dato" il meglio di sé e colmato le Sante Feste di urli e ansimi i più deliranti. È "Hustler" che come al solito frantuma ogni tabù e il vischio l’infila dritto nella f*ga (vischio masturbatore!), come sì che infila un Babbo Natale alticcio, reduce da gozzovigli ma per niente stanco a letto, con l’ennesima femmina atta a prendergli il pene in bocca a compiacerlo compiaciuta di un Babbo Natale che sa in acrobazie soddisfarla, e a ripetizione.

xmas merry x miss 1986

Sarà per la patina glamour che fu, o per il vello femminile non depilato e nemmeno piallato e assolutamente non minato da fotoritocchi, ma le f*ghe dei '70 sono per me irresistibili e irripetibili. Fresca, vergine del volgare barocco degli 80s e della grandeur dei 90s, la Seventies Pussy a Natale si prende licenza di e su ogni cosa, dalla stecca di pan di zenzero spinta al clitoride, alla mano che in primo piano spinge e affonda nei peli bagnati.

xmas vintage playboy 1972

Perdendo niente in grazia. Il Natale porno vintage libera gli ardori di lotte LGBT+ nascenti, e culturisti affogati di anabolizzanti – e non tutti gay – gaiamente folleggiano su riviste omoerotiche camuffate da stampa trattante salute e benessere. Vi sono poche esitazioni: a Natale i porno più aizzanti rimangono quelli a orgia. Di femmine!!! Tolgo qualcosa alle f*ghette le più a Natale glabre e luccicanti sui social, e con i video e le foto a richiesta sonanti, se dico che Bettie Page, nuda, anche sotto Natale, e massimamente sotto Natale, ti annega la bocca di saliva, e ti allaga tra le cosce, pari a nessuna?

