“MOWMAG” HA SCOVATO IN RETE IL RICCO PORTFOLIO IN CUI SI MOSTRA SENZA VELI, E SI CHIEDE: “COME MAI NON HA MAI CHIESTO LA RIMOZIONE DI QUESTE FOTO BOLLENTI? NON PUÒ FAR NULLA A TAL PROPOSITO O PIUTTOSTO POCO SI CURA DELL’ALTRUI GIUDIZIO?” - FOTOGALLERY BOMBASTICA

Maria Francesca Troisi per www.mowmag.com

giorgia soleri 23

Giorgia Soleri, nota influencer e fidanzata del frontman dei Måneskin Damiano David, oltre che novella scrittrice (come da MOW annunciato in anteprima) nasce professionalmente come modella freelance.

E fin qui, niente di nuovo per la sua pubblica biografia, anche se gli ultimi tempi l'hanno vista accantonare pose e macchine da presa, per una più fulgida carriera da paladina della vulvodinia.

Giorgia Soleri hot

Una scelta azzeccatissima, considerato il suo rimbalzare di ospitate televisive, fino al passaggio alla Camera dei Deputati, con famoso fidanzato al seguito, per la presentazione della proposta di legge sulla suddetta malattia.

damiano david e giorgia soleri a montecitorio per la proposta di legge sulla vulvodinia

Insomma, un'immagine modello quella della milanese ventiseienne, imitata per freschezza e simpatia da migliaia e migliaia di giovanissime e non, anche nella battaglia sulla peluria libera. Eppure, da quel suo passato da modella, emerge a sorpresa (a sorpresa?) un aspetto sicuramente piccantissimo. Succede, infatti, che ci capitino tra le mani le foto dei suoi tempi d'oro da miss. Scatti tutt'altro che innocenti e pubblicati pure su siti porno (in fondo la gallery).

Così, alla scoperta delle hot gallery, abbiamo rintracciato anche uno dei (tanti) fotografi dei citati servizi, ossia Alessandro Giuffrida, che scriveva in rete solo qualche mese fa:

giorgia soleri 36

"Negli ultimi mesi l'improvvisa notorietà di Giorgia, in quanto fidanzata di Damiano dei Måneskin (oltre che come modella) ha portato gente meschina a ravanare nel suo passato facendo shitstorm a tutto spiano.

Ogni giorno mi arrivano messaggi privati su Instagram, usando le mie foto su IG e Twitter a scopi diffamatori... Chi ca**o vi ha autorizzato a usare le mie foto?". Si chiede lui, senza immaginare che spopolano da un pezzo tra i fan nelle chat di Whatsapp o Telegram e alla fine sono finite anche sotto la nostra attenzione.

damiano david e giorgia soleri a montecitorio per la proposta di legge sulla vulvodinia

Non solo foto, ma qui anche un video osé (con palpata consenziente)

D'altronde sono tutte immagini pubbliche, accessibili e condivisibili. E sembrano dettare i primi passi in assoluto della Soleri nel dorato mondo della moda.

Ossia pre 2016, anno in cui sembra abbandonare le nudità, ma non le foto in intimo (che continua a scattare negli anni). In combinazione con pubblicazioni riservate ad Ask (antenato di Tik Tok), profilo facebook "incustodito" dal 2020 con profusione di scatti sexy e altri "particolari" video, sempre di pubblico dominio.

giorgia soleri 30

Ma, gratificazione della vista a parte (e non solo maschile), viene anche spontaneo domandarsi come mai Giorgia Soleri non abbia chiesto la rimozione di queste foto bollenti, che stridono sensibilmente con la sua nuova immagine, benché si tratti di scatti invidiabili, non c'è che dire. Forse Giorgia non può far nulla a tal proposito, o piuttosto poco si cura dell'altrui giudizio?

