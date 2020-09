OK L'ASCOLTO È GIUSTI: ''BOSS IN INCOGNITO'' (10,6%) SUPERA LE MOSCE AMMIRAGLIE (RAI1 10,8%, CANALE5 9,9%) - MARIO GIORDANO SFRECCIA SUI BANCHI A ROTELLE (5,8%) E SUPERA FLORIS (5,5%) E BERLINGUER (5,4%) - TECHE (15,8%) VS PAPERE (13,5%) - MORENO (4%), GENTILI (6-5,6%), GRUBER (6,9%) - E. DANIELE (13,9-12,8%), CONVERTINI-FALCHI (9,1%), ''FORUM'' (15,5%) - BORTONE (10,1%) - D'URSO (14,7-15,4%) AL SECONDO GIORNO SUPERA MATANO (14,2%) - VESPA RIPARTE DALL'8,1% - LUNDINI (3,6%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, martedì 8 settembre 2020, su Rai1 – dalle 21.33 alle 23.33 – la fiction in replica Enrico Piaggio – Un Sogno Italiano ha conquistato 2.163.000 spettatori pari al 10.82% di share. Su Canale 5 in prima visione Windstorm 4: il vento sta cambiando ha raccolto davanti al video 1.881.000 spettatori pari al 9.92% di share. Su Rai2 – dalle 21.24 alle 23.24 – la prima puntata di Boss in Incognito 6 con Max Giusti ha interessato 2.188.000 spettatori pari al 10.63% di share (qui il confronto con l’ultima edizione). Su Italia 1 l’incontro di Nations League Francia-Croazia ha intrattenuto 1.293.000 spettatori (5.83%).

mario giordano

Su Rai3 il ritorno di Carta Bianca ha raccolto davanti al video 1.004.000 spettatori pari ad uno share del 5.43% (presentazione di 13 minuri: 939.000 – 4.12%). Su Rete4 l’esordio di Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 890.000 spettatori con il 5.82% di share. Su La7 il debutto stagionale di DiMartedì ha registrato 1.062.000 spettatori con uno share del 5.54%. Di Martedì Più – dalle 0.01 alle 0.50 – raccoglie 397.000 spettatori e il 4.86%. Su Tv8 Django Unchained segna 596.000 spettatori con il 3.56%. Sul Nove Ci Vediamo Domani ha raccolto 405.000 spettatori con il 2.02%. Sul 20 Joker Wild Card raccoglie 426.000 spettatori e il 2.16%. Su La5 The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1 registra 314.000 spettatori con l’1.75%. Su Real Time Primo Appuntamento raccoglie 549.000 spettatori e il 2.5%. Su Sky Uno la terza stagione di 4 Hotel segna 224.000 spettatori e l’1%.

Ascolti TV Access Prime Time

Il filmato dei palinsesti Mediaset al 10.88% su Canale 5.

Su Rai1 Techetechetè ottiene 3.592.000 spettatori con il 15.85%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.075.000 spettatori con uno share del 13.56%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 915.000 spettatori con il 3.98%. Su Rai3 Qui Venezia Cinema raccoglie 1.046.000 spettatori con il 4.97%. Un Posto al Sole raccoglie 1.620.000 spettatori con il 7.17%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.284.000 individui all’ascolto (6%), nella prima parte, e 1.278.000 spettatori (5.57%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.564.000 spettatori (6.93%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 533.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 461.000 spettatori con 2.1%. Su Real Time la nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti raccoglie 404.000 spettatori pari all’1.9%. Su La5 Uomini e Donne raccoglie 342.000 spettatori e l’1.57% (finale: 380.000 – 1.67%).

Dalle 21.31 alle 21.40, il filmato dei palinsesti Mediaset Autunno 2020 raccoglie 2.456.000 spettatori – 10.88% su Canale 5 / 1.002.000 – 4.43% su Rete 4 / 314.000 – 1.39% sul 20 / 352.000 – 1.55% su Iris / 288.000 – 1.27% su La5 / 242.000 – 1.07% su Cine 34 / 155.000 – 0.7% su Focus / 268.000 – 1.18% su Top Crime.

mauro corona bianca berlinguer

Preserale

Cresce Caduta Libera.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.196.000 spettatori (18.95%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.714.000 spettatori (24.03%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.717.000 spettatori (15.54%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.717.000 spettatori (18.41%). Su Rai2 l’incontro Under 21 di Qualificazione ai Campionati Europei Svezia-Italia ha raccolto 491 .000 spettatori (3.37%). Su Italia1 Dr House ha ottenuto 415.000 spettatori (2.9%), nel primo episodio, e 712.000 spettatori (3.74%), nel secondo episodio. Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.378.000 spettatori con il 14.21%. Blob segna 902.000 spettatori con il 4.61%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 737.000 individui all’ascolto (4.07%). Su La7 Little Murders ha appassionato 127.000 spettatori (share dell’1.03%). Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 141.000 spettatori con l’1.2% e 334.000 spettatori con l’1.9%.

Daytime Mattina

Calano le ammiraglie.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 725.000 telespettatori con il 15.68%. Storie Italiane ha ottenuto 683.000 spettatori (13.87%), nella prima parte, e 795.000 spettatori (12.79%), nella seconda parte. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 680.000 spettatori (12.74%), nella prima parte, 589.000 spettatori (11.95%) nella seconda parte e 481.000 spettatori (9.79%) nei Saluti. Su Rai 2 TG2 Dossier ha raccolto 86.000 spettatori con l’1.73%.

max giusti foto di bacco

Su Italia 1 Una Mamma per Amica ottiene un ascolto di 88.000 spettatori pari all’1.62% di share, nel primo episodio, e 106.000 spettatori pari al 2.07%, nel secondo episodio. The Mentalist segna 63.000 spettatori e l’1.21%. Su Rai3 Agorà convince 337.000 spettatori pari al 6.33% di share (presentazione: 268.000 – 4.92%) . A seguire Mi Manda Rai3 segna 270.000 spettatori con il 5.49%. Su Rete 4 I Cesaroni registra una media di 127.000 spettatori (2.52%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 205.000 spettatori con il 4.11%. A seguire Coffee Break ha informato 174.000 spettatori pari al 3.5%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 55.000 spettatori con l’1%.

Daytime Mezzogiorno

Elisir al 5.76%.

Su Rai1 C’è Tempo Per… ha raccolto 1.084.000 spettatori con il 9.11% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.308.000 telespettatori con il 15.51%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie 513.000 spettatori con il 5.71%. Su Italia 1 The Mentalist raccoglie 218.000 spettatori con il 2.85%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.433.000 spettatori con il 9.33%. Su Rai3 Elisir ha interessato 356.000 spettatori con il 5.76%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 946.000 spettatori (10.21%). Quante Storie ha raccolto 667.000 spettatori (5.67%). Passato e Presente raccoglie 423.000 spettatori e il 2.75%. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 119.000 spettatori con l’1.84%, nella prima parte, e 257.000 spettatori (2.12%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 517.000 (3.43%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 319.000 spettatori con share del 5.22% nella prima parte, e 405.000 spettatori con il 3.39% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni Mattina Dopo il TG ha raccolto 119.000 spettatori con lo 0.8%.

Daytime Pomeriggio

Tagadà non ha ingranato.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.305.000 spettatori pari al 10.12% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.612.000 spettatori con il 15.04%. Il TG1 ha informato 1.237.000 spettatori con il 12.47%. TG1 Economia ha raccolto 1.220.000 spettatori e il 12.27%. La Vita Diretta ha raccolto 1.342.000 spettatori con il 14.25% (presentazione di 8 minuti: 1.107.000 – 11.34%). Su Canale5 X Style Venezia segna 2.622.000 spettatori e il 16.8%. Beautiful ha appassionato 2.614.000 spettatori con il 17.32%.

serena bortone stefano coletta

Una Vita ha convinto 2.539.000 spettatori con il 18.53% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.631.000 spettatori con il 21.83% (finale: 2.109.000 – 19.13%). Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 1.632.000 spettatori pari al 16.04% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.354.000 spettatori (14.69%), nella prima parte, a 1.477.000 spettatori nella seconda parte (15.37%) e a 1.398.000 spettatori (13.81%) nella terza parte di breve durata.

Su Rai2 – dalle 14.03 alle 15.39 – il Tour de France: Tour Diretta ha raccolto 466.000 spettatori con il 3.58%. Dalle 15.39 alle 16.19 la Tirreno Adriatico segna 726.000 spettatori con il 6.53%. Dalle 16.19 alle 17.28, Tour de France: Tour all’Arrivo ottiene 956.000 spettatori con il 9.6%. Toureplay segna 446.000 spettatori e il 4.86%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 987.000 spettatori (6.53%), nel primo episodio, 1.005.000 spettatori (7.21%), nel secondo episodio e 919.000 spettatori (6.98%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 610.000 spettatori (5.01%). Modern Family ha appassionato 413.000 spettatori con il 3.7%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.592.000 spettatori con il 17.63%.

Il Commissario Rex ha appassionato 362.000 spettatori pari al 3.24%. Aspettando… Geo ha registrato 436.000 spettatori con il 4.29%. Geo segna 636.000 spettatori e il 6.6%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 685.000 spettatori con il 5.13%. Su La7 Tagadà ha interessato 242.000 spettatori con il 2.02 (presentazione di 8 minuti: 246.000 – 1.77%). Tagadà #Telescuola segna 144.000 spettatori con l’1.48%. Su TV8 Forest Cove raggiunge 328.000 spettatori e il 3.2%. A seguire Vite da Copertina ha raccolto 157.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai Sport – dalle 15.39 alle 16.19 – il Tour de France raccoglie 158.000 spettatori e l’1.42%.

Seconda Serata

Vespa parte basso, Lundini, malgrado l’ottimo traino, si ferma al 3.61%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 695.000 spettatori con l’8.14% di share. Su Canale 5 Come Ammazzare il Capo 2 ha totalizzato una media di 392.000 spettatori pari ad uno share del 6.31%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini segna 502.000 spettatori con il 3.61%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 344.000 spettatori con il 4.61%. Su Italia1 il filmato Mediaset Autunno 2020 raccoglie 711.000 spettatori e il 3.67%. Pressing Uefa Nations League segna 690.000 spettatori con il 3.94%. Hitman: Agent 47 è visto da 324.000 spettatori (3.94%). Su Rete 4 Festivalbar Story è stato scelto da 154.000 spettatori con il 3.99% di share.

adriana volpe alessio viola ogni mattina

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.095.000 (19.97%)

Ore 20.00 4.624.000 (24.13%)

TG2

Ore 13.00 1.889.000 (13.01%)

Ore 20.30 1.460.000 (6.74%)

TG3

Ore 14.25 1.497.000 (11.11%)

Ore 19.00 1.640.000 (12.01%)

TG5

Ore 13.00 3.074.000 (20.89%)

Ore 20.00 3.653.000 (18.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.672.000 (14.14%)

Ore 18.30 610.000 (5.8%)

TG4

Ore 12.00 342.000 (3.68%)

Ore 18.55 433.000 (3.18%)

TGLA7

Ore 13.30 493.000 (3.22%)

Ore 20.00 1.000.000 (5.12%)

TG8

Ore 12 94.000 (1%)