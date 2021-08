OK, ASIA: HAI SUPERATO LA PROVA COSTUME (ADAMITICO) - QUEL GRAN PEZZO DI ASIA ARGENTO POSTA SU INSTAGRAM UNA FOTO IGNUDA DAVANTI A UN QUADRO CON IL COMMENTO: "OH MIO DIO, POSSO SOLO SENTIRE L'AMORE" - SI', LO SENTIAMO ANCHE NOI. MA NON DICIAMO DOVE...

ASIA ARGENTO

Da www.corrieredellosport.it

Asia Argento non è certo la prima volta che crea scompiglio sul web con una foto o un commento. Questa vola la figlia del maestro dell'Horror, suo padre Dario, ha voluto devvero esagerare. Ha condiviso con i suoi numerosissimi follower (650 mila circa solo sul suo profilo Instagram) una sua foto nella quale non indossa nulla. Asia posa di spalle e senza veli mettendo in bella mostra il suo lato B. Il suo commento al post: "Oh mio Dio, posso solo sentire l'amore". La foto in pochi minuti ha ricevuto migliaia di like e tantissimi commenti: c'è chi si complimenta con Asia per il suo fisico e chi invece la critica per la foto condivisa.