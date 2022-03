30 mar 2022 17:21

OK, IL PREZZO È GIUSTI! - MAX GIUSTI È PRONTO A TORNARE IN RAI: PER LUI SAREBBE PRONTO IL RIENTRO ALLA GUIDA DI “BOSS IN INCOGNITO” - IL COMICO E CONDUTTORE ROMANO È STATO UN ANNO A TV8, DOVE HA SOSTITUITO ENRICO PAPI ALLA CONDUZIONE DI “GUESS MY AGE", MA ORA SEMBREREBBE TUTTO FATTO PER IL RIENTRO NEL SERVIZIO PUBBLICO