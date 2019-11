OK IL SESSO È GIUSTO – IVA ZANICCHI SCATENATA: “IL MIO COMPAGNO È UN UOMO SESSUALMENTE MOLTO POTENTE. IO SONO SANA E OLIMPIONICA: NE FACCIO UNA OGNI QUATTRO ANNI. LO SPINGO QUASI A CERCARLE FUORI, NON SONO GELOSA” - “IN EMILIA VOTERÒ PER LA BORGONZONI, MA ALLE PROSSIME ELEZIONI GIORGIA MELONI, LA AMMIRO TANTISSIMO. AMO ANDREA ORLANDO, LO VORREI VEDERE PREMIER. LA CARFAGNA È BELLISSIMA, LE CONSIGLIEREI DI SMETTERE DI FAR POLITICA” - “SANREMO? NON MI VOGLIONO. UNA PERSONA CHE HA POTERE MI HA DETTO CHE…”

Da “Un Giorno da Pecora - Radio1”

“Il mio compagno? Ha dieci anni meno di me, è un uomo sessualmente molto potente”. A parlare è Iva Zanicchi, che oggi è stata ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. Lei che rapporto ha col sesso? “Io sono sana e sono 'olimpionica': ne faccio una ogni quattro anni...” E come fa suo marito? “Io lo spingo quasi a cercarle fuori, tanto non sono gelosa, visto che lui è giovane e forte. E come se io fossi una mamma, diciamo...”

IVA ZANICCHI: VOTERO' PER GIORGIA MELONI, E' BRAVISSIMA; ALLA CARFAGNA CONSIGLIO DI RESTARE CON BERLUSCONI

Alle prossime elezioni voterà per Giorgia Meloni. La pensa così Iva Zanicchi, la celebre cantante italiana, che oggi è stata ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Partiamo dalla sinistra: oggi chi apprezza di più? “Mi è molto simpatico Andrea Orlando, l'ex Ministro della Giustizia. Lo amo quel ragazzo, lo vorrei vedere premier”.

E a destra chi le piace? “Giorgia Meloni mi piace, la ammiro tantissimo, più di Salvini, di Berlusconi e di tutti gli altri”. Perché le piace? “E' brava, capace preparata, è un leader importante, ecco perché è arrivata al 10%. La ammiro e la stimo”. Alle prossime elezioni voterebbe Giorgia Meloni dunque? “Si, non l'ho votata in passato ma la voterò alle prossime elezioni”. Cosa consiglierebbe di fare a Mara Carfagna, che, pare, sta meditando di passare a Forza Italia? “Non credo che passerà con Renzi. Io le consiglierei di smettere di far politica: è una donna bellissima, potrebbe fare televisione e spettacolo, ma se fossi in lei resterei con Berlusconi”, ha concluso la Zanicchi a Un Giorno da Pecora.

SANREMO, IVA ZANICCHI: NON MI VOGLIONO, UNA PERSONA CHE HA POTERE MI HA DETTO CHE DEVO PASSARE SUL SUO CADAVERE PER ANDARCI, SI VERGOGNI. NON È AMADEUS, LUI E' UN ANGELO

“A Sanremo? Non ci vado, non ci posso andare, non mi vogliono”. A parlare è Iva Zanicchi, che oggi è stata ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. E' Amadeus che non la vuole? “No, macché, Amadeus è un angelo, se lo merita Sanremo, è bravissimo, conosce la musica, lavora in Rai da mille anni: merita di fare Sanremo. Non parlo assolutamente di lui”.

E a chi si riferisce? “Ad una persona, la quale ha detto chiaramente che per andare a Sanremo dovrei passare sul suo cadavere. Io auguro bene a tutti - ha detto la Zanicchi a Un Giorno da Pecora - e quindi non vado a Sanremo”. E' uno che ha potere? “Certo che si, è uno che ha potere a Sanremo. Lui se è all'ascolto lo sa, e si dovrebbe vergognare...”

