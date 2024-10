OMONE DE PANZA, DI AUGELLI NON NE HA ABBASTANZA - SI CHIAMA SANTANA XXL ED E’ IL PRIMO CICCIONE A SFONDARE NEL PORNO GAY: HA 33 ANNI, È ORIGINARIO DI CHESTER, PENNSYLVANIA - BARBARA COSTA: “È APPRODATO SU ONLYFANS PER GIOCO, PER INCOSCIENZA, PERCHÉ STAVA CON UN FIDANZATO FISSATO A RIPRENDERLO. I SUOI VIDEO HANNO RISCOSSO CURIOSITÀ. MA FINO A POCO TEMPO FA, NEL SETTORE GAY, UN ATTORE GRASSO E GROSSO COME LUI ERA DERISO E GHETTIZZATO E, SE RIUSCIVA A PROCURARSI QUALCHE CHANCE DI SCENA, ERA "SCHIFATO" DAI SUOI COLLEGHI…”

Barbara Costa per Dagospia

Si parla e parla e parla di inclusione, accettazione, body positive, e poi, sapete come stanno le cose? Bisognava arrivare al 2024 per avere il primo ciccione nel porno gay! Sì, ciccione, grassone, obeso, ogni termine maleducato non tocca né offende questo ragazzone, nome d’arte Santana XXL, il primo attore nel porno gay fuori dagli schemi di "bellezza" comunemente riconosciuti. E quali sono (sono stati?) nel porno maschione omosessuale questi canoni? Semplice: uomini magri e muscolosi, palestrati allo spasimo e dal pene molto ma mooooooooolto più lungo e largo degli attori etero.

Dateci una occhiata: qualsiasi sito di porno gay offre e aziona mazze paurose, bestiali, verghe "killer"! Impressionanti nella loro grandiosità. E mai che un attivista anti porno punti i suoi strali velenosi contro la supposta "violenza" (è di suo recitata!) delle aste che infilzano il porno dei gay: mai che siano messi sotto accusa immaginati ani strapazzati, e ultra occupati e così a rischio "scasso"… Il c*lo porno etero vale più del c*lo porno gay? Fornisce più like di consenso?

Scusate se ho divagato. E dopo avervi aggiunto che i siti porno gay hanno tra gli utenti affezionati tante donne, etero, che si bagnano per i gay per due motivi, uno perché fanno parte delle eterosex a cui vedere uomini che si sc*pano gli manda in delirio il clitoride, e due, se ne allupano per gli uccelli fuori norma che vi si annidano, torno alla new entry Santana XXL: per lui i suoi kg sono orgoglio da esaltare fin dal nome, e per quanto questi kg quanti siano con esattezza non si sa.

Santana ha 33 anni, è originario di Chester, Pennsylvania, e del porno non è un novellino per niente! Santana sono 10 anni che sui palcoscenici porno piccoli, indipendenti, porta i suoi exploit. È approdato su OnlyFans molto ma molto prima che OnlyFans passasse di bocca in bocca. Lui ha iniziato per gioco, per incoscienza, perché stava con un fidanzato fissato a farlo ripreso. I video di Santana hanno riscosso repentina curiosità. Indovinate il motivo?

Sì per la sua vocazione nel fare fellatio ubriacandosi di sperma, ma di più per la… stazza di Santana!!! Vedere un fisico "diverso" sc*pante come e meglio di altri, 10 anni fa era una vera novità, mentre oggi… c’è niente da sorridere, e Santana per primo lo riconosce e mette in piazza: se lui è "famosetto", nel porno gay, è per la morbosa attenzione che i suoi rotolini pigiano su mente e su sesso di chi sceglie di guardare e masturbarsi su ciò che lui fa.

Santana lo dice senza vergogna né giri di parole: fino a poco tempo fa, nel porno gay, un attore grasso e grosso era deriso e ghettizzato e, se riusciva a procurarsi qualche chance di scena, era "schifato" dai suoi colleghi. Lo denuncia Santana, e ne rimarca in negativo la distanza con il porno di produzione etero: qui gli uomini d’altro aspetto fisico hanno sempre trovato spazio e impiego (Ron Jeremy, l’apripista) e le attrici "di peso" è da tanto che si sono liberate dalla nicchia feticista in cui, almeno fino ai primi 2000, le confinavano.

Nel settore gay no: restava a tutt’oggi marchiato da steccati in cui chiudeva attori XXL, che ci son sempre stati, nel porno omosexual, ma solo nella multiforme sfera amatoriale. Dannati comunque a farcela nel dileggio consapevole del proprio corpo. Ed ecco come ce la vende "Men.com", studios gay che ha ingaggiato Santana XXL coi soldi di Aylo (leggi Pornhub): “Ci siamo accorti che il pubblico ha voglia di contenuti più diversificati”. Eh, alla buon’ora!

Il porno gay dei grandi studi apre gli occhi in scandaloso ritardo su realtà di corpi come "anche" sono, e come devono essere senza catene di sorta. "Gobble That Cock" ("divora quel caz*o"), così si chiama il debutto di Santana XXL nel porno che conta, sviluppato in serial. Non fatevi sviare dal titolo: Santana dà sfogo alla sua specialità, i p*mpini, ma non solo: in scena se la gusta ridondante attivo e passivo, e ci sono via via sequenze di sfregamento e poppo di capezzoli omo di saliva e lingua e succhio rintronanti.

