Fabio Fabbretti per "www.davidemaggio.it"

barbara d'urso

Inizia oggi l’ultima settimana della stagione per Pomeriggio Cinque, mentre ieri Barbara D’Urso ha chiuso i battenti di Domenica Live. Un finale con Ultima Sorpresa, che non è soltanto lo slot conclusivo della trasmissione domenicale di Canale 5: la conduttrice, nei consueti saluti, ha infatti lasciato intendere che diversi “cambiamenti” l’attendono in vista della nuova annata tv 2021/2022.

“Amici e amiche di Domenica Live, si conclude qui oggi, come già previsto, la vecchia stagione di Domenica Live. Come tutti gli anni, da dieci anni, io ringrazio tutti quelli che hanno messo il cuore insieme a me, per voi, per stare insieme. E noi ci vediamo nella prossima stagione di Canale 5 con delle cose nuove, assolutamente meravigliose, che ci vedranno insieme. E poi, ovviamente, Pomeriggio Cinque“

barbara d'urso

ha ammesso la D’Urso. Dunque, nessun ritorno in vista per Live – Non è la D’Urso e Domenica Live? I due programmi sono stati un po’ l’uno la (s)fortuna dell’altro: in primis fu ridotto l’impegno della domenica pomeriggio per lasciare maggiore spazio al talk serale, poi – terminata anzitempo l’avventura di Live – ad aprile è tornata come un contentino la lunga domenica pomeriggio di Canale 5. E ora Pomeriggio Cinque continuerà ad essere il fortino della conduttrice e per il resto nessun “ci vediamo a settembre”; eventuali altri impegni saranno “cose nuove”.

